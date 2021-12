Redaktion 16.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Frank Fischer: „Wir sind im letzten Drittel der Korrektur“

In seiner jüngsten Kolumne auf Wallstreet Online sieht Shareholder-Value-Manager Frank Fischer die Phase der Korrekturen an den Aktienmärkten noch nicht am Ende. Gleichwohl macht er sich bereit, bei einigen seiner Meinung nach zu tief gefallenen Aktien zuzugreifen.