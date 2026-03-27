Die Frankfurter Bankgesellschaft Holding muss ihre Führung wechseln. Michael Bräuer scheidet zum 31. März 2026 aus gesundheitlichen Gründen und im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig als CEO aus, heißt es von dem Institut. Bräuer stand seit Juli 2024 an der Spitze der Holding. Zuvor war der 59-Jährige seit 2006 Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien.

Ab dem 1. April übernimmt Udo Kröger interimistisch den Vorstandsvorsitz der Holding – zusätzlich zu seiner bestehenden Funktion als Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland). Die Bestellung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden.

Kröger übernimmt zusätzlich zu bisherigen Aufgaben

„Im Namen des gesamten Aufsichtsrats bedanke ich mich für Herrn Bräuers erfolgreiche Arbeit für die Gruppe und wünsche ihm alles Gute“, kommentiert Thomas Groß, Vorsitzender des Vorstands der Helaba und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Holding.

Zur Interimslösung ergänzt Groß: „Ich freue mich sehr, dass Udo Kröger sich bereit erklärt hat, interimsweise den Vorstandsvorsitz der Holding zusätzlich zu seiner Führung der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) zu übernehmen. Mit seiner großen Erfahrung im Wealth Management und seiner tiefen Kenntnis der Frankfurter Bankgesellschaft ebenso wie der Sparkassen-Finanzgruppe können wir den Übergang mit Kontinuität und Kompetenz gestalten.“

Kröger ist seit 2018 bei der Frankfurter Bankgesellschaft tätig. Nach leitenden Funktionen bei der Dresdner Bank und der Merck Finck Privatbankiers trat er als Marktvorstand in die Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) ein und wurde Ende 2023 zu deren Vorstandsvorsitzendem ernannt. Die Nachfolge für den Holding-Vorsitz will der Aufsichtsrat zügig, aber ohne Hast vorantreiben.

Weiterer Wechsel auf CFO/COO-Posten

Gleichzeitig tritt Peter Leimert zum 1. April die Nachfolge des bisherigen CFO/COO Thomas Wagner an. Ab diesem Datum besteht der Vorstand der Frankfurter Bankgesellschaft Holding aus Kröger und Leimert.

Die Frankfurter Bankgesellschaft ist die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe und verwaltet mehr als 25 Milliarden Euro. Zur Gruppe gehören zwei Vollbanken mit Sitzen in Zürich und Frankfurt sowie das einzige Multi-Family-Office der Sparkassen-Finanzgruppe. Über eine Mehrheitsbeteiligung an der Imap M&A Consultants verfügt die Gruppe zudem über Expertise in der M&A-Beratung für den Mittelstand.