Redaktion 22.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

Frankfurter Niederlassung gegründet Reuss Private Deutschland startet Partnermodell

In Frankfurt ist die die erste Niederlassung von Reuss Private Deutschland gestartet. Der Vermögensverwalter setzt damit das Partnermodell der Schweizer Schwestergesellschaft um. Eine zweite Niederlassung in Sachsen ist in der Gründungsphase.