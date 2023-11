FV Frankfurter Vermögen Globale Assets unter hessischem Dach

Die FV Frankfurter Vermögen AG ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Königstein und Zweigniederlassungen in Bad Homburg und Altea (Spanien). Die handelnden Personen verfügen über langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement als auch in der Beratung institutioneller und privater Kunden.

Der Erfolg des Portfoliomanagements resultiert aus jahrzehntelanger Erfahrung des Kernteams, kombiniert mit dem kreativen Denken junger Nachwuchsmanager. Jüngst hat der unabhängige Vermögensverwalter sein institutionelles Vertriebsteam deutlich verstärkt.

Die fünf Investmentfonds werden mit einem selbst entwickelten Investmentprozess gemanagt, der durch eigene Datenbanken und „primary search“ unterstützt wird.

Hervorragende Bewertungen durch anerkannte Ratingagenturen, wie beispielsweise Morningstar, sowie Auszeichnungen zum Beispiel durch den Boutiquen-Award, bestätigen die durchweg sehr hohe Qualität der Fonds.

Die FV Frankfurter Vermögen AG besitzt die Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen gem. §2 Abs. 2 WpIG. Darüber hinaus ist die Gesellschaft Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (www.vuv.de) und damit dem VuV-Ehrenkodex verpflichtet.