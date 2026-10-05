Der Frankfurter Vermögensverwalter Focam vertreibt seine Fonds erstmals selbst und hat dafür Rabea Klinkhammer von Squad Fonds gewonnen. Klinkhammer startet als Leiterin Wholesale.

Focam will seine Fonds selbst vertreiben. Rabea Klinkhammer von Squad Fonds wechselt deshalb zu Focam. Sie leitet seit dem 1. Oktober 2026 auf einer neu geschaffenen Position den Wholesale-Bereich. Klinkhammer verantwortet den Vertrieb der Focam-Investmentfonds an institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie an Dritte, die diese Fonds weitervertreiben. Erstmals in der Firmengeschichte liegt dieser Vertrieb damit in eigener Hand.

Focam öffnet Fonds für externe Partner

„Rabea Klinkhammer bringt langjährige Erfahrung im institutionellen Vertrieb, ein exzellentes Netzwerk und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse professioneller Investoren mit. Wir öffnen damit unsere Expertise gezielt für externe Partner“, so Focam-Vorstandssprecher Stefan Krause.

„Focam verbindet die Sorgfalt eines Multi Family Office mit der Handschrift eines eigenständigen Asset Managers – das ist im Markt eine seltene Kombination“, sagt Rabea Klinkhammer anlässlich ihres Wechsels. Und Thomas Bayreuther, Vorstand von Focam, ergänzt: „Das ist ein konsequenter Schritt: Strategien, die sich bislang vor allem an unsere Mandanten richteten, stehen künftig weiteren Investoren zur Verfügung.“

Focam startete 1999, ist unabhängiger Vermögensverwalter und betreibt zudem ein Multi Family Office.