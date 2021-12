Frankfurter Vermögensverwaltung Namenswechsel bei G&P Institutional Management

Aus G&P Institutional Management wird Mainsky Asset Management. Die unabhängige Vermögensverwaltung aus Frankfurt hat ihren Namen gewechselt, nachdem sich der Kreis der Aktionäre geändert hatte. Anfang des Jahres hatten sich nach einem Management Buy-out leitende Angestelllte sowie Falk Strascheg und Mathias Lindermeir vom Münchner Family Office Extorel an der Vermögensverwaltung beteiligt. Gleichzeitig war die Gesellschaft Gebser & Partner aus dem Aktionärskreis ausgeschieden.„Unter dem Namen Mainsky Asset Management schlagen wir ein neues Kapitel in unserer 15-jährigen Firmengeschichte auf. Mit der Restrukturierung des Aktionariates haben wir unsere Positionierung als innhabergeführte und unabhängige Investmentboutique weiter geschärft und konnten bereits in den letzten Monaten das Angebot insbesondere im Investment-Research weiter ausbauen", so Eckhardt Schulte, Vorstandsvorsitzender des Frankfurter Vermögensverwalters.Mainsky Asset Management bietet ihre Dienstleistungen ausschließlich Family Offices und institutionelle Investoren an. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von sieben Mitarbeitern rund 600 Millionen Euro in Publikumsfonds, Spezialfonds und Managed Accounts.