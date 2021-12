ANZEIGE

FRANKLIN K2 GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND Franklin Templeton mit neuem Long-Short-Fonds

Die Investmentgesellschaft Franklin Templeton erweitert ihr Angebot an Liquid Alternatives. Der Franklin K2 Global Macro Opportunities Fonds setzt auf verschiedene Asset-Klassen – und zwar sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkte.