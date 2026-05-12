Franklin Templeton startet 4 neue Sektor-ETFs ab 0,09 Prozent
Franklin Templeton erweitert seine ETF-Palette in Europa um vier neue Produkte. Seit heute sind der Franklin S&P 500 Information Technology ETF (ISIN: IE000EQGURT5), der Franklin S&P 500 Financials ETF (ISIN: IE000KG7KXI7), der Franklin S&P 500 Consumer Discretionary ETF (ISIN: IE000PEYL7P5) sowie der Franklin S&P 500 Communication Services ETF (ISIN: IE000TMJDGV1) an der Xetra handelbar. Die Gesamtkostenquote aller vier Fonds beträgt jeweils 0,09 Prozent pro Jahr. Domiziliert sind sie in Irland.
Capped-Index als Grundlage
Als Benchmark dienen die jeweiligen S&P 500 Capped 35/20-Sektorindizes. Das Cap-Konzept soll verhindern, dass einzelne Schwergewichte innerhalb des Index zu dominant werden, und sorgt damit für eine breitere Streuung.
Der Technologie-ETF investiert in US-Unternehmen aus den Bereichen Software, Hardware, Halbleiter und digitale Infrastruktur. Der Finanzwerte-ETF deckt Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister ab. Der Konsumgüter-ETF richtet sich auf Unternehmen aus konjunkturabhängigen Branchen wie Einzelhandel, Automobilwirtschaft und Freizeitindustrie. Der Kommunikationsdienste-ETF bündelt Medien-, Telekommunikations- und Plattformunternehmen.
Verantwortlich für das Portfolio-Management sind Dina Ting, Leiterin des globalen Index-Portfoliomanagements, sowie die ETF-Portfoliomanager Lorenzo Crosato und Dave McGown.