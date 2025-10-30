Franklin Templeton baut sein aktives ETF-Geschäft in Europa aus. Der neue Fonds setzt auf kleinere und mittlere US-Unternehmen mit Wachstumspotenzial.

Franklin Templeton bringt seinen ersten aktiven Aktien-ETF für europäische Anleger auf den Markt. Der Franklin Clear Bridge US Smaller Companies ETF (ISIN: IE000XJA2OU4) startet am 30. Oktober auf Xetra und wird am 3. November an der London Stock Exchange, Borsa Italiana und Euronext Paris notiert. Der Fonds ist für den Vertrieb in zehn europäischen Ländern registriert, darunter Deutschland, Frankreich und die Niederlande.

Für die Verwaltung zeichnet Clearbridge Investments verantwortlich, ein auf US-Aktien spezialisierter Investmentmanager innerhalb von Franklin Templeton. Das Team konzentriert sich auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen und verfolgt einen aktiven Auswahlprozess bei der Titelauswahl.

Selektion aus bis zu 2.500 Titeln

Der Ansatz basiert auf einem konzentrierten Portfolio. Der ETF investiert in 50 bis 80 US-Wachstumsunternehmen aus dem Anlageuniversum des Russell 2500 Growth Index. Die Manager analysieren dabei rund 2.500 potenzielle Titel und führen vor einer Investitionsentscheidung Gespräche mit den Unternehmen. ESG-Kriterien fließen in die Analyse ein. Die Gesamtkostenquote (TER) des Fonds liegt bei 0,49 Prozent.

Mit dem neuen Produkt weitet Franklin Templeton sein aktives ETF-Geschäft in Europa aus. Bisher bot das Unternehmen in der Region vor allem aktive Renten-ETFs an. Der Fonds ergänzt das bestehende Angebot an indexierten und thematischen ETFs um eine aktive Aktienstrategie.