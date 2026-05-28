Franklin Templeton bringt einen neuen aktiv gemanagten ETF auf den Markt, der US-Aktien mit einem Fokus auf laufende Erträge kombiniert.

Franklin Templeton hat den Franklin US Income Equity Focus Ucits ETF (ISIN: IE0001T0BHM5) aufgelegt. Der aktiv gemanagte ETF wird seit dem 28. Mai 2026 an der Deutschen Börse Xetra gehandelt.

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Notierungen an der Borsa Italiana und der London Stock Exchange folgen am 29. Mai – zugelassen ist er in zwölf europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich und das Vereinigte Königreich.

Der aktiv gemanagte ETF investiert überwiegend in US-Large-Caps sowie aktienähnliche Wertpapiere und zielt darauf ab, laufende Erträge mit langfristigem Kapitalzuwachs zu verbinden. Gemanagt wird er von Franklin Income Investors, einem auf einkommensorientierte Strategien spezialisierten Team des Hauses. Die laufenden Kosten belaufen sich auf 0,35 Prozent jährlich. Mit dem Produkt kommt Franklin Templeton auf insgesamt zwölf Ucits-US-Aktien-ETFs.