So groß die Chance, so unbequem ist die Begleitfrage, und sie gilt der ganzen Branche. Die reine Marktrendite, das Beta eines Index, kostet heute fast nichts mehr. Je billiger sie wird, desto mehr verkommt sie zur austauschbaren Massenware, die praktisch jeder liefern kann. Für ein aktives Haus wie Franklin Templeton, das seit rund 75 Jahren von Auswahl und Können lebt, stellt sich damit die Kernfrage des neuen Vorsorgemarkts: Womit unterscheidet man sich noch – und belohnt das Altersvorsorgedepot diese Unterscheidung, oder ebnet es sie ein?

Franklin Templeton will sich seine Position früh sichern. Mit Finanzguru, der Finanz-App der dwins GmbH – die hat über drei Millionen Nutzer – will der Vermögensverwalter vom Start weg gemeinsam Altersvorsorgedepots anbieten: Der Asset Manager liefert die AVD-Lösungen, die Finanz-App den digitalen Zugang. Wenige Wochen zuvor hatte sich das Haus schon mit der Abwicklungsplattform Morgenfund verbündet. Es ist eine Doppelstrategie, mit der Franklin Templeton zu den Ersten gehören will, sobald der Markt öffnet.

Für die Fondsbranche tut sich das größte Geschäftsfeld seit Jahren auf. Vom 1. Januar 2027 an können Arbeitnehmer und erstmals auch Selbstständige statt der Riester-Rente ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot nutzen – einen kapitalmarktorientierten Mantel, in dem ETFs ebenso laufen dürfen wie aktive Fondsstrategien. Was Anlegern mehr Rendite und Flexibilität verspricht, eröffnet Asset Managern einen Markt mit strukturellem Wachstum, wie ihn Deutschland nur etwa alle zwei Jahrzehnte erlebt.

Wer bleibt sichtbar

Der Wettbewerb verlagert sich dorthin, wo das Geschäft noch wächst: in die aktiven ETFs. Doch selbst dieses junge Feld ist eng besetzt. Am europäischen Markt für aktive ETFs hält J.P. Morgan AM laut Morningstar rund 47 Prozent Marktanteil. Einem einzelnen Haus gehört die halbe Bühne. Und immer mehr Player drängen dazu, auch Franklin Templeton versucht hier seine Marktanteile weiter auszubauen.

Schwerer noch wiegt die Frage der Sichtbarkeit. Der Vertrieb läuft zunehmend über wenige große Apps und Neobroker, und dort tauchen klassische aktive Fonds praktisch nicht mehr auf. Wer im wachsenden Teil des Marktes überhaupt vorkommen will, muss dorthin gehen, wo die Kunden sind und dort etwas bieten, das mehr ist als der billigste Index. Genau hier setzt Franklins Antwort an, und sie ruht auf drei Hebeln.

Der erste Hebel lässt sich für Dan Muzzarelli, den globalen ETF-Vertriebschef des Hauses, auf ein Wort verdichten: Partnerschaft. Das Geschäft laufe vollständig über Intermediäre, ein Direktgeschäft mit Endkunden gebe es nicht. „Häufiger als andere sitzen wir auf derselben Seite des Tisches wie unser Kunde“, sagt er.

“ „Häufiger als andere sitzen wir auf derselben Seite des Tisches wie unser Kunde“ Dan Muzzarelli Globaler Vertriebsleiter ETFs bei Franklin Templeton

Darin liegt eine feine, aber entscheidende Spitze gegen die Schwergewichte. Zwar verfügen andere Häuser über mehr Analysten oder mehr Technik. Doch einige betreiben zugleich Geschäfte, in denen sie mitunter mit genau den Vertriebspartnern konkurrieren, die sie beliefern, so Muzzarelli. Franklin Templeton dagegen tritt nicht selbst gegen die Plattformen an, auf denen seine Produkte liegen – im Verteilungskampf wird aus dieser Enthaltsamkeit ein Verkaufsargument.

Die Finanzguru-Allianz folgt dieser Logik, ebenso die wenige Wochen zuvor geschlossene Kooperation mit Morgenfund. Dort übernimmt die regulierte Plattform – 110 Milliarden Euro Depotvolumen, 25 Jahre Erfahrung in der Abwicklung staatlich geförderter Vorsorge – Produkt, Infrastruktur und das Vertragsverhältnis zum Endkunden; Franklin Templeton liefert die Investmentseite und bleibt im B2B-Hintergrund. Der Zugang zum Kunden bleibt beim Partner und der Asset Manager macht sich für ihn schwer entbehrlich.

Friss dich selbst

Der zweite Hebel klingt nach Selbstbeschädigung. „Entweder du kannibalisierst dich selbst, oder jemand anderes tut es – dann lieber wir.“ Christian Machts, Leiter des Deutschland- und Österreichgeschäfts, sagt das ohne Zögern, und er meint es ernst. In Deutschland liegen noch rund 1,5 Billionen Euro in klassischen Publikumsfonds, etwa das Zweieinhalbfache des hiesigen ETF-Vermögens (rund 500 bis 600 Milliarden Euro). Dieses Geschäft greift Franklin Templeton nun zunehmend mit eigenen Waffen an: Aktiv gemanagte Strategien, die früher allein im Fondsmantel verkauft wurden, wandern in den ETF.

Der erste rein aktive Anleihen-ETF des Hauses in Europa kam bereits 2018, der erste aktive Aktien-ETF im Herbst 2025, weitere im Jahr 2026. Schritt für Schritt rückt der Vermögensverwalter in ein Terrain vor, das bislang den eigenen Fonds gehörte. Das Kalkül dahinter ist nüchtern: Wer die Wanderung vom Fonds zum ETF nicht selbst vollzieht, überlässt sie der Konkurrenz und den Neobrokern, auf deren Plattformen Publikumsfonds kaum mehr eine Rolle spielen. „Wenn du aktive Strategien in diesem Kanal adressieren willst, musst du sie in einen ETF verpacken“, so Machts.

“ „Entweder du kannibalisierst dich selbst, oder jemand anderes tut es – dann lieber wir.“ Christian Machts Leiter des Deutschland- und Österreichgeschäfts bei Franklin Templeton

Vollzogen ist diese Wanderung aber noch lange nicht. Was heute in Europa als aktiver ETF firmiert, ist bislang, so Machts, vor allem Smart Beta – also ein Index, der nach links oder rechts leicht optimiert wird. Das sei nur eine Zwischenstufe auf dem Weg zum rein aktiven, von Überzeugung getragenen Portfolio, eine Etappe, die durchaus noch ein Jahrzehnt dauern könne. Ein Makel ist das für ihn nicht, sondern der Weg, den der Markt nun einmal geht.

Die Rechnung hat eine betriebswirtschaftliche Grenze, denn die Marge im ETF ist dünner. Doch reales Wachstum gebe es „nur noch bei ETFs“; Publikumsfonds tauschten im Saldo bloß noch Geld. Lieber also das eigene Geschäft zu niedrigeren Gebühren behalten als es ganz verlieren. Für eine Branche, die jahrzehntelang vom Fondsvertrieb lebte, ist das eine kleine kulturelle Revolution und sie führt mitten in die Frage, wer im neuen Markt vorn liegt.

Aktive ETFs: Europa ist voraus

Das Standardnarrativ geht so: Bei aktiven ETFs hängt Europa hinterher. Gut drei Prozent Marktanteil hier, rund elf bis zwölf in den USA. Der alte Kontinent wirkt wie ein Nachzügler. Muzzarelli widerspricht und dreht das Bild gleich mehrfach um. Da sind zuerst die Gebühren: „Europa ist beim Preiskampf ganz vorne.“ Welt-ETFs sind hier auf einstellige Basispunkte gefallen, der günstigste All-World-ETF kostet 0,07 Prozent im Jahr. Was Anleger als Fortschritt feiern, ist für Anbieter ein gnadenloser Verdrängungswettbewerb.

Dann das Tempo der aktiven Welle. Auch in den USA kam der Durchbruch nicht über Nacht: Erst die Regeländerung 2019 (SEC Rule 6c-11), dann drei Jahre Geduld und plötzlich entfiel zuletzt rund ein Drittel aller ETF-Zuflüsse auf aktive Strategien, bei nur etwa zwölf Prozent Bestandsanteil. Europa stehe am selben Punkt, nur etwas später: 78,4 Milliarden Euro stecken laut Morningstar inzwischen in aktiven ETFs, ein Volumen, das sich in zwei Jahren fast verdreifacht hat.

1,5 Billionen Euro beträgt das Vermögen in klassischen Publikumsfonds in Deutschland, rund das Zweieinhalbfache des hiesigen ETF-Vermögens. Genau dieses Geschäft wandert nun schrittweise in den ETF.

Und schließlich, für deutsche Ohren der interessanteste Punkt, die Vorsorge: Beim Altersvorsorgedepot sei Deutschland „an vorderster Front“ des Denkens, sagt Muzzarelli – ein staatlich geförderter, ETF-fähiger Vorsorgemantel ab 2027. „Ich wünschte, mehr Länder weltweit würden das genauso sehen.“ Dass dem Mann an einem Kompliment ans Publikum gelegen ist, versteht sich. Die strukturellen Bremsen bleiben ohnehin: fragmentierte Börsen, ein Steuerregime ohne den US-Vorteil bei der Dividendenbesteuerung, eine beratungsgeprägte Vertriebskultur. Machts selbst rechnet mit einem „etwas anderen, langsameren Pfad“. Europa folgt der US-Kurve also, aber in eigener Geschwindigkeit. Wer „hinterher“ sagt, verwechselt anders mit langsamer.

Worin der Kampf dann zu gewinnen ist, daran lässt Muzzarelli keinen Zweifel: „Beta sollte billig sein.“ Entschieden wird jenseits des Index, beim aktiven Können und bei einer Marke, die Franklin Templeton in Deutschland seit 1982 mit dem Templeton Growth Fund verankert hat und die in den Köpfen der Anleger noch immer etwas auslöst.

Das Vorsorge-Vakuum

Den dritten Hebel reichen die Plattformen selbst herüber, und das mit einem Eingeständnis. In den Gesprächen mit Neobrokern und Finanz-Apps falle häufig derselbe Satz, berichten Insider: Man habe keinen Track Record und keine Expertise in der Altersvorsorge. Selbst große Namen beginnen beim Thema Rente bei null. Hier öffnet sich die Lücke, die ein Asset Manager füllen kann.

Denn ein Altersvorsorgedepot ist mehr als ein, zwei ETFs in einem Mantel. Es verlangt Lebenszyklus-Steuerung, einen Gleitpfad, der die Aktienquote mit den Jahren herunterfährt – Know-how, das Franklin Templeton nach eigenen Angaben aus den USA bezieht. Die Übernahme von Putnam Anfang 2024 brachte dem Haus dort den Zugang zum Retirement-Kanal; in Deutschland sitzt mit Martin Stenger, Vertriebsleiter für Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukte, ein Stellvertreter im BVI-Ausschuss Altersvorsorge. Vorsorge, die über Jahrzehnte trägt, verlangt einen erprobten Partner, keinen mit dem billigsten Index.

Drei Hebel, ein Test. Am 8. Mai zeichnete der Bundesrat das Gesetz final ab, zum 1. Januar 2027 muss es laufen. Das sind knapp sechs Monate, um Technik, Produkt, Förderlogik und Steuerregeln aufzusetzen. „In unserer Branche ist das nichts“, sagt Machts. Aus dem Beratungsgeschäft hört man, erste Kunden erkundigten sich bereits, was im Januar zu haben sei – wer dann nichts vorzuweisen hat, ist vorerst aus dem ersten Rennen. Bei allen Asset Managern hat das Thema Altersvorsorgedepot deshalb höchste Priorität, bis Januar dürften aufgrund der Komplexität dennoch nicht alle bereit sein.

Bald dürfte das Werben um Aufmerksamkeit beginnen. Vom Spätsommer an buhlen die Anbieter verstärkt um Berater und Endkunden, im Schlussquartal wird der Ton vermutlich noch einmal lauter. Entscheidend ist dann weniger der Index als der Name: Der durchschnittliche Kunde auf einer Neobroker-Plattform weiß womöglich nicht einmal, wofür MSCI steht, und wählt am Ende nach Vertrautheit. Wie groß die Resonanz ausfällt, bleibt offen – zwischen vier und acht Millionen Altersvorsorgedepots halten Experten im ersten Jahr für möglich, eine Spanne, die einiges über die Unsicherheit des Marktes verrät.

Die wichtige Frage: Was ist fünf Jahre später?

Die eigentliche Frage lautet für Muzzarelli nicht, ob ein Anbieter am 1. Januar lieferfähig ist, sondern wo er in fünf Jahren steht. Wer mit „ein paar ETFs“ beginnt, steht in einem Jahrzehnt vor Lebenszyklus-Portfolios, Private Markets und echtem Volumen. Entscheidend werde sein, welche Partner dann noch da sind und mitskalieren können. Es ist die Wette, dass aus dem schmalen Einstieg über die Jahre ein großes, bindendes Geschäft wird – und dass gewonnen hat, wer früh die richtige Allianz schloss.

Die Mahnung dazu liefert die Vergangenheit. „Riester ist nie zu einem Modell mit wirklich tiefer Marktdurchdringung geworden. Daraus muss die Branche lernen“, sagt Martin Stenger, Vorsorge-Fachmann bei Franklin Templeton. Damit das Altersvorsorgedepot nicht denselben Weg nimmt, reicht es nicht, zum Start am 1. Januar lieferfähig zu sein. Es muss sich über Jahre erweisen, dass die Differenzierung trägt: die enge Bindung an die Partner, das aktive Können, die Erfahrung in der Vorsorge. Die Aufgabe ist damit umrissen: Wer jetzt nur ein paar ETFs ins Schaufenster stellt, hat zu kurz gedacht. Bestand hat nur ein Angebot, das mit den Sparern über Jahrzehnte mitwächst.