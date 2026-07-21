Altersvorsorgedepot: Franklin Templeton wählt die Flucht nach vorn
Für die Fondsbranche tut sich das größte Geschäftsfeld seit Jahren auf. Vom 1. Januar 2027 an können Arbeitnehmer und erstmals auch Selbstständige statt der Riester-Rente ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot nutzen – einen kapitalmarktorientierten Mantel, in dem ETFs ebenso laufen dürfen wie aktive Fondsstrategien. Was Anlegern mehr Rendite und Flexibilität verspricht, eröffnet Asset Managern einen Markt mit strukturellem Wachstum, wie ihn Deutschland nur etwa alle zwei Jahrzehnte erlebt.
Franklin Templeton will sich seine Position früh sichern. Mit Finanzguru, der Finanz-App der dwins GmbH – die hat über drei Millionen Nutzer – will der Vermögensverwalter vom Start weg gemeinsam Altersvorsorgedepots anbieten: Der Asset Manager liefert die AVD-Lösungen, die Finanz-App den digitalen Zugang. Wenige Wochen zuvor hatte sich das Haus schon mit der Abwicklungsplattform Morgenfund verbündet. Es ist eine Doppelstrategie, mit der Franklin Templeton zu den Ersten gehören will, sobald der Markt öffnet.
So groß die Chance, so unbequem ist die Begleitfrage, und sie gilt der ganzen Branche. Die reine Marktrendite, das Beta eines Index, kostet heute fast nichts mehr. Je billiger sie wird, desto mehr verkommt sie zur austauschbaren Massenware, die praktisch jeder liefern kann. Für ein aktives Haus wie Franklin Templeton, das seit rund 75 Jahren von Auswahl und Können lebt, stellt sich damit die Kernfrage des neuen Vorsorgemarkts: Womit unterscheidet man sich noch – und belohnt das Altersvorsorgedepot diese Unterscheidung, oder ebnet es sie ein?