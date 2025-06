Franklin Templeton hat eine Kooperation mit der Trading-Plattform Etoro vereinbart. Es stehen nun über die Plattform sechs neue „Smart Portfolios“ zur Verfügung, die auf Target-Date-Strategien mit Ucits-ETFs basieren. Die Anlagehorizonte liegen zwischen drei und zehn Jahren.

Die Portfolios stammen von Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS), einer Tochtergesellschaft des US-Vermögensverwalters. FTIS verwaltet ein Vermögen von 87 Milliarden US-Dollar, davon 14,7 Milliarden Dollar in Target-Date-Strategien.

Etoro bietet insgesamt über 110 vorgefertigte „Smart Portfolios“ an. Nutzer können diese Portfolios in ihr eigenes Depot kopieren. Änderungen werden automatisch übernommen, Portfolioverwaltungsgebühren fallen nach Unternehmensangaben nicht an.

Franklin Templeton stellt für die Kooperation ETF-Portfolios sowie eine Glidepath-Formel zur Verfügung. Diese bestimmt die Vermögensallokation in Abhängigkeit von der verbleibenden Zeit bis zum Zieldatum. Initial liegt der Fokus auf Aktien, später verschiebt sich die Gewichtung zugunsten festverzinslicher Wertpapiere.

Strategischer Hintergrund

Franklin Templeton begründet die Partnerschaft mit dem Ziel, neue Kundensegmente zu erschließen. Das Unternehmen verwaltet insgesamt 1,57 Billionen US-Dollar. Jenny Johnson, Chefin und Präsidentin von Franklin Templeton, sagt: „Durch die Kombination unserer umfassenden Expertise bei ETF Target-Date Portfolios mit deren innovativen Social-Investing-Plattform können wir einem sehr breiten Anlegerpublikum, inklusive der neuen Generation von ‚Digital Natives‘, ergebnisorientierte Anlagelösungen anbieten.“

Etoro gibt an, 40 Millionen registrierte Nutzer aus 75 Ländern zu haben. Die 2007 gegründete Plattform setzt auf Social-Investing-Funktionen, bei denen Nutzer Handelsstrategien anderer Anleger einsehen und kopieren können. Yoni Assia, Chef und Mitbegründer von Etoro, sagt: „Ob Sie nun investieren, um ein Haus zu kaufen oder einen Notgroschen anzulegen, Target-Date Portfolios bieten eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.“

Die Kooperation erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung im Vermögensmanagement. Traditionelle Asset Manager suchen nach digitalen Vertriebswegen, während Trading-Plattformen ihr Produktangebot durch Partnerschaften erweitern.