Franklin Templeton hat den Franklin Core US Enhanced Equity ETF aufgelegt. Der aktiv verwaltete Fonds setzt auf einen quantitativen Ansatz mit kontrolliertem Tracking Error.

Franklin Templeton hat einen neuen aktiv verwalteten Aktienfonds aufgelegt. Der Franklin Core US Enhanced Equity ETF (ISIN: IE000CZU3JH0) ist seit dem 27. Januar an der Deutschen Börse Xetra notiert, einen Tag später folgen Notierungen an der Borsa Italiana und der London Stock Exchange.

Der ETF ist der siebte US-Aktien-Ucits-ETF des Vermögensverwalters. Er verfolgt dieselbe Strategie wie der bereits im Oktober 2025 aufgelegte FTIF Franklin Core US Enhanced Equity Fund, bietet Anlegern nun aber über eine ETF-Struktur Zugang zu dieser Strategie.

Quantitativer Ansatz mit kontrolliertem Tracking Error

Das Fondsmanagement setzt auf einen quantitativen Prozess und hält den erwarteten Tracking Error unter normalen Marktbedingungen zwischen 1 und 2 Prozent. Ein Multi-Faktor-Modell bewertet Qualität, Wert, Stimmung und alternative Faktoren. Zusätzlich fließen Signale der spezialisierten Anlageverwalter von Franklin Templeton in eine Alpha-Bewertung ein.

Der Fonds ist sektor-, branchen- und faktorneutral ausgerichtet und als Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.

Erweiterung des aktiven ETF-Angebots

„Wir bauen auf dieser Dynamik auf und erweitern unser Angebot an aktiven Aktien-ETFs, um unseren Kunden Zugang zu US-Aktien über eine Strategie zu verschaffen, die als zuverlässiger Baustein für den Kern ihres Portfolios dienen soll“, sagt Christian Machts, Deutschlandchef von Franklin Templeton.

Das Fondsmanagement übernehmen Brett E. Risser, Leiter des quantitativen Aktienportfoliomanagements, Jacqueline Hurley Kenney, Leiterin Solutions Research, und Adrian Chan, Leiter quantitative Investments.

Der Vertrieb erfolgt in zwölf europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Großbritannien.