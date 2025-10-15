Franklin Templeton lanciert zwei Core Enhanced Equity Funds für europäische Anleger. Die Fonds nutzen quantitative Modelle und fundamentale Erkenntnisse der Investmentmanager.

Die in Luxemburg aufgelegten Fonds verfolgen einen quantitativen Anlageansatz, der die Research-Erkenntnisse der aktiven Investmentmanager von Franklin Templeton einbezieht.

Franklin Templeton bringt zwei neue Aktienfonds auf den europäischen Markt, die eine Alternative zu klassischen Core-ETFs darstellen sollen. Der FTIF Franklin Core Global Enhanced Equity Fund und der FTIF Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund streben Renditen über dem Marktdurchschnitt an – bei gleichzeitig kontrolliertem Risiko.

Die in Luxemburg aufgelegten Fonds verfolgen einen quantitativen Anlageansatz, der die Research-Erkenntnisse der aktiven Investmentmanager von Franklin Templeton einbezieht. Unter normalen Marktbedingungen soll der Tracking Error zwischen 1 und 2 Prozent liegen. Damit positionieren sich die Produkte zwischen klassischen aktiven Fonds und passiven ETFs.

Multifaktormodell als Basis

Das Portfoliomanagement nutzt ein proprietäres Multifaktormodell, das Aktien nach Qualität, Wert, Stimmung und Alternativen bewertet. Zusätzlich fließt eine Alpha-Bewertung ein, die aus den Signalen der spezialisierten Investmentmanager des Hauses abgeleitet wird. Die Fonds bleiben dabei sektor-, branchen- und faktorneutral.

Matt Harrison, Leiter Amerika (ohne USA), Europa und Großbritannien bei Franklin Templeton, sieht die Produkte als „effektive Bausteine für heutige Portfolios“. Sie sollen die Lücke zwischen traditionellen aktiven und passiven Aktienstrategien schließen.

Fokus auf deutsche Anleger

Christian Machts, Head of Germany & Austria bei Franklin Templeton, betont die Vorteile für heimische Investoren: Die Fonds adressierten das Bedürfnis nach Stabilität, Transparenz und Kostenbewusstsein. Die Kombination aus breiter Diversifikation und datenbasiertem aktivem Ansatz ermögliche strukturiertes und effizientes Investieren auch in herausfordernden Marktphasen.

Beide Fonds sind nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert und berücksichtigen damit Nachhaltigkeitskriterien. Der Vertrieb erfolgt in Deutschland, Italien, Spanien, der Schweiz und Großbritannien.

Erfahrenes Managementteam

Die Verantwortung für das Portfoliomanagement liegt bei Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS). Das Team wird von Brett E. Risser (Leiter Quantitative Equity Portfolio Management), Jacqueline Hurley Kenney (Leiterin Solutions Research), Dawei Zhou (Leiter Equity Factor Research) und Adrian Chan (Leiter Quantitative Investments) geführt.

Adam Petryk, Leiter von Franklin Templeton Investment Solutions, kündigt bereits eine Ausweitung des Angebots an: Der Ansatz soll künftig auf verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente übertragen werden.