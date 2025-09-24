Franklin Templeton ernennt Alexander Barion zum Marketing-Leiter
Franklin Templeton ernennt Alexander Barion zum Leiter des Marketings (Head of Marketing) in Deutschland und Österreich. Er wird von Frankfurt aus arbeiten.
Barion soll eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung digitaler Marketinglösungen und der Konzeption von Kommunikationskampagnen spielen. Darüber hinaus ist es seine Aufgabe, die Transformation und Digitalisierung von Marketingprozessen in einem dynamischen und regulierten Umfeld voranzutreiben.
Barion war zuvor bei Fidelity, Blackrock und Flossbach von Storch
Er kommt von Fidelity International, wo er gut sieben Jahre als Executive Director of Marketing die Marketingaktivitäten im DACH-Raum sowie das Digital Marketing für Europa leitete. Er verantwortete somit ebenfalls die gesamte strategische Markenausrichtung in Zentral- und Osteuropa. Zuvor leitete er in ähnlicher Position als Chief Marketing Officer das Marketing für Zentral- und Osteuropa bei Blackrock und war geschäftsführender Direktor Marketing (Managing Director Marketing) bei Flossbach von Storch.
Barion begann seine Karriere zunächst als Vermögensberater und Filialleiter bei der Sparda Bank Baden-Württemberg, gefolgt von leitenden Positionen bei der Santander Bank und der Stuttgarter Lebensversicherung.
„Mein Ziel ist es, die Wachstumschancen mit strategischen Impulsen zu unterstützen und Franklin Templetons Position als führender Anbieter weiter auszubauen“, sagt Barion zu seinem Wechsel.
Franklin Templeton ist ein global tätiger Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 1,6 Billionen US-Dollar.