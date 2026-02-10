Ehsan Khan wechselt von Blackrock zu Franklin Templeton. Dort übernimmt er eine neu geschaffene Position im institutionellen Vertrieb.

Franklin Templeton hat Ehsan Khan zum Institutional Sales Director für Deutschland ernannt. Khan wird ab dem 1. März 2026 von Frankfurt aus tätig sein und sich auf die Betreuung von Versicherungsgesellschaften und Investment Consultants konzentrieren. In der neu geschaffenen Position soll er Kundenbeziehungen ausbauen und strategische Partnerschaften entwickeln, wie das Unternehmen mitteilte.

Wechsel von Blackrock

Khan kommt von Blackrock, wo er zuletzt das Business Development mit Versicherern im Unit-linked-Bereich leitete und die Betreuung von Asset Managern verantwortete. Zuvor war er im iShares Institutional Sales Team tätig und betreute deutsche Versicherer mit Fokus auf ETFs und Indexfonds.

Bei Franklin Templeton berichtet Khan an Marie Keil-Mouy, Head of Institutional in Deutschland, und arbeitet mit Martin Stenger, Director Sales, Business Development, Insurance & Retirement Solutions, sowie dem Wholesale-Team unter Sven Langenhan zusammen.

Die Personalie ist Teil der Wachstumsstrategie von Deutschlandchef Christian Machts, der seit Juni 2025 die Geschäfte in Deutschland und Österreich leitet. Das Unternehmen plant den Angaben zufolge weitere Verstärkungen im institutionellen Vertrieb und im ETF-Bereich.