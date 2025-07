Der US-Vermögensverwalter Franklin Templeton hat drei neue Vertriebspartnerschaften im deutschsprachigen Raum geschlossen. Anleger können ab sofort über die Online-Broker Flatex, S Broker und die österreichische Easybank ETFs des Anbieters handeln.

Die neuen Kooperationen ermöglichen es Kunden der drei Broker-Plattformen, Franklin-Templeton-ETFs kostenfrei oder zu Minimalkosten in Sparpläne einzubinden oder als Einzeltransaktionen zu erwerben. Dies ist Teil der erweiterten Vertriebsstrategie des Unternehmens in Deutschland und Österreich.

„Seit der Einführung unserer ersten ETFs in Deutschland in 2017 sahen wir eine stetig steigende Nachfrage bei Sparplänen“, erklärt Christian Machts, Leiter Deutschland und Österreich bei Franklin Templeton. Laut einer Studie von Extra ETF ist die Anzahl der Sparpläne in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren um über 500 Prozent gestiegen.

Wachsender ETF-Markt in Deutschland

Die Partnerschaften spiegeln die anhaltende Popularität von ETFs bei deutschen und österreichischen Privatanlegern wider. Martin Bechtloff, bei Franklin Templeton zuständig für den ETF-Vertrieb in der Region, betont: „Unsere Zusammenarbeit mit verschiedenen Brokerplattformen in den letzten Jahren hat bewiesen, dass diese wichtige Vertriebskanäle für unsere ETF-Palette sind. Durch sie vergrößern wir unsere Reichweite und Wahrnehmung in der Breite der Anlegerschaft – und damit meine ich nicht nur jüngere Generationen."

Franklin Templeton verwaltet global ein Vermögen von 1,54 Billionen US-Dollar. Die ETF-Sparte des Unternehmens betreut weltweit rund 42 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Mai 2025).

Profile der Partnerbroker

Flatex gehört zur Flatexdegiro AG und zählt zu den führenden Online-Brokern in Europa. Das Unternehmen betreut über drei Millionen Kundenkonten mit einem verwalteten Vermögen von etwa 70 Milliarden Euro und wickelt jährlich über 60 Millionen Wertpapiertransaktionen ab.

S Broker fungiert als Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe und ist eine Tochtergesellschaft der Dekabank. Die Plattform bietet Kunden eigenständigen Wertpapierhandel mit dem Sicherheitshintergrund der Sparkassen-Finanzgruppe.

Die österreichische Easybank gehört zur Bawag-Gruppe und positioniert sich als führende Direktbank in Österreich. Das Institut bietet eine breite Palette digitaler Bankdienstleistungen, einschließlich Wertpapierhandel.

Die Kooperationen sind Teil der Bemühungen von Franklin Templeton, seine Marktpräsenz in Europa zu stärken.