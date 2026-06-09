Benjamin Ertler übernimmt bei Franklin Templeton die Leitung der ETF-Geschäftsentwicklung in Deutschland. Was die Investmentgesellschaft mit ihm vorhat.

Franklin Templeton hat eine neue Personalie im ETF-Geschäft in Deutschland. Benjamin Ertler übernimmt in Frankfurt die Leitung der ETF-Geschäftsentwicklung in Deutschland. Er gehört künftig zum ETF-Vertriebsteam für Deutschland und Österreich um Martin Bechtloff und arbeitet eng mit dem deutschen Wholesale-Team von Sven Langenhan zusammen.

Ertler kommt von BNP Paribas Asset Management, wo er den Vertrieb von ETFs und Indexprodukten in Deutschland leitete und Asset Manager, Banken und Sparkassen betreute. Davor war er bei MSCI für den Vertrieb von Indexprodukten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein zuständig. Davor arbeitete er unter anderem bei Stoxx und der Deutschen Bank.

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Christian Machts, Deutschland- und Österreich-Chef, verbindet mit dem Wechsel ein konkretes Ziel: Mit Ertler wolle man die Zusammenarbeit mit den Kunden über alle Segmente hinweg enger verzahnen.

Über die ETF-Plattform verwaltete Franklin Templeton per Ende Mai 2026 weltweit rund 73 Milliarden US-Dollar. Sie umfasst sowohl indexbasierte als auch aktiv gemanagte ETFs.