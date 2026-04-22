ETFs kennt fast jeder – verstehen tut sie kaum jemand. Warum Deutschland Europas größter ETF-Markt ist und trotzdem ein Wissensproblem hat.

Christian Machts ist Country Head Deutschland und Österreich bei Franklin Templeton. Mit einer neuen Studie hat der Asset Manager den Kenntnisstand der Deutschen in puncto ETFs ermittelt.

Drei Viertel der Deutschen haben von ETFs gehört. Ihr eigenes Wissen darüber bewerten sie im Schnitt mit der Schulnote 4,5 – das entspricht auf der deutschen Skala der Vorstufe zum Versagen. So weit, so vertraut: Das Land mit einer der höchsten Sparquoten in Europa verfügt auch über eines der ausgeprägtesten Missverhältnisse zwischen Produktpräsenz und Produktverständnis. Das Paradox ist nicht neu, aber es ist inzwischen sehr gut vermessen.



61 Prozent der Befragten sind der Überzeugung, dass die Deutschen ihr Geld zu konservativ anlegen. Dieselbe Mehrheit parkt ihr Erspartes auf Tagesgeldkonten und in Sparbüchern.

Das ist das zentrale Ergebnis der repräsentativen Bevölkerungsumfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von Franklin Templeton zwischen dem 3. und 6. Februar 2026 unter 1.009 deutschsprachigen Erwachsenen durchgeführt hat. Das Bild, das die Erhebung zeichnet, ist schärfer als es die Bekanntheitszahlen vermuten lassen: ETFs sind in Deutschland angekommen – verstanden aber nicht.

Bekannt, nicht verstanden

56 Prozent der Befragten stufen ihr ETF-Wissen als mangelhaft oder ungenügend ein; nur 12 Prozent schreiben sich gute oder sehr gute Kenntnisse zu. Der Rest bewegt sich im breiten Mittelfeld der Halbinformierten, die den Begriff kennen, die Funktionsweise aber lieber nicht erklären wollen. Dabei ist die Bekanntheit von ETFs kein neues Phänomen mehr. Was fehlt, ist das Durchdringen: von der Marke zum Mechanismus, vom Schlagwort zur Anlageentscheidung.

Besonders auffällig ist die Spreizung nach Geschlecht, Alter und Einkommen. Männer geben nach eigener Einschätzung deutlich häufiger an, ETFs erklären zu können, als Frauen; jüngere Befragte und Haushalte mit höherem Einkommen bewerten ihr Wissen positiver. Der Mittelwert von 4,5 verbirgt damit gesellschaftliche Ungleichgewichte, die über das Finanzprodukt weit hinausweisen.

Christian Machts, Country Head Deutschland und Österreich bei Franklin Templeton, sagt: „ETFs sind weit verbreitet, werden aber nicht allgemein verstanden. Diese Lücke prägt heute das Anlageverhalten in Deutschland.“ Das stimmt – und trifft zugleich auf eine Branche zu, die erheblich von der Schließung eben dieser Lücke profitieren würde. Der Auftraggeber der Studie ist kein neutraler Beobachter, sondern ein Anbieter, der aktiv gemanagte ETFs vertreibt. Das mindert den Erkenntniswert der Erhebung nicht grundsätzlich – Forsa ist methodisch zuverlässig, das Instrument transparent –, es verlangt aber eine kritische Lektüre der Schlussfolgerungen.

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Europas ETF-Hauptstadt

Dass das Wissensproblem nicht mit mangelndem Wachstum zu verwechseln ist, zeigt der europäische Vergleich. Laut der Studie „People & Money“ von Blackrock, durchgeführt von Yougov zwischen August und September 2025 unter mehr als 40.000 Erwachsenen in 15 europäischen Märkten, zählt Deutschland inzwischen 14,5 Millionen ETF-Anleger – das zweitbeliebteste Anlageprodukt des Landes, knapp hinter Aktien mit 15,1 Millionen Haltern. Seit 2022 kamen 5,3 Millionen neue ETF-Anleger hinzu, das entspricht einem jährlichen Wachstum von 17 Prozent. Damit stellt Deutschland fast die Hälfte aller europäischen ETF-Anleger, obwohl der Kontinent insgesamt 32,8 Millionen zählt.

Das Wissensparadox der Forsa-Erhebung erhält im europäischen Vergleich eine neue Dimension. 48 Prozent der deutschen Erwachsenen geben laut Blackrock/Yougov an, ETFs zumindest grundlegend zu verstehen – der höchste Wert in Europa, gemeinsam mit Österreich, und fast dreimal so hoch wie im Vereinigten Königreich mit 17 Prozent. Die harte Selbstkritik der deutschen Befragten in der Franklin-Templeton-Studie ist also möglicherweise auch ein Zeichen eines höheren Anspruchs: Wer mehr weiß, weiß besser, was er noch nicht weiß.

Konservativ aus Gewohnheit

Schaut man auf die tatsächlichen Portfolios, erklärt sich die Wachstumslücke zwischen Interesse und Umsetzung rasch. 69 Prozent der Forsa-Befragten halten ein Tagesgeldkonto, 53 Prozent ein Sparbuch oder Sparkonto, 50 Prozent Versicherungsprodukte wie Riesterrente oder Kapitallebensversicherung. Edelmetalle wie Gold oder Silber finden sich in 24 Prozent der Portfolios. Passive ETFs besitzen 29 Prozent. Aktive ETFs halten gerade einmal 4 Prozent der Bevölkerung.

Diese Befunde decken sich eng mit der Kantar-Erhebung für den Bundesverband deutscher Banken, die zwischen dem 3. und 9. Dezember 2025 unter 1.015 Personen per computergestütztem Telefoninterview durchgeführt wurde. Danach ist der Anteil der Menschen, die überhaupt Geld anlegen, bis Ende 2025 von 52 auf 57 Prozent gestiegen – ein Fortschritt, der aber mit nachlassender Zufriedenheit einhergeht: Der Anteil der Anleger, die mit der Wertentwicklung ihrer Investments zufrieden sind, fiel von 70 auf 65 Prozent. Sicherheit bleibt mit 67 Prozent das meistgenannte Anlageziel; Rendite liegt mit 42 Prozent deutlich dahinter.

Das Sicherheitsbedürfnis ist tief verankert und statistisch stabil. Nur 21 Prozent der Befragten können sich vorstellen, bei künftigen Geldanlagen ein höheres Risiko einzugehen – gegenüber 19 Prozent im Vorjahr. 79 Prozent lehnen das ab, bei den über 60-Jährigen sogar 94 Prozent. 39 Prozent derjenigen ohne Wertpapiere geben als Hauptgrund fehlende finanzielle Mittel an; 26 Prozent sagen, sie kennen sich nicht aus; 22 Prozent ist das Thema zu unsicher. Nicht nur Risikoaversion bremst – oft fehlt schlicht Geld, häufig aber auch Wissen.

Der Sparplan-Effekt

Wo das Wissen fehlt, schafft Automatisierung Überbrückung. Drei Viertel der ETF-Besitzer in der Forsa-Umfrage nutzen automatische Sparpläne; rund ein Viertel der Sparplan-Nutzer legt monatlich 400 Euro oder mehr an. Das Prinzip „einrichten und vergessen“ senkt die kognitive Einstiegshürde – und hat in Deutschland eine messbare Eigendynamik erzeugt.

Laut Statista auf Basis von Daten des Deutschen Aktieninstituts (veröffentlicht am 30. Januar 2026) besitzen rund neun Millionen Menschen in Deutschland Anteile an Aktienfonds oder ETFs – eine Verdoppelung gegenüber 2015. Noch deutlicher ist die Entwicklung bei den Sparplänen: Lagen die monatlichen ETF-Sparplanausführungen zu Beginn des Erhebungszeitraums 2014 noch bei rund 200.000, stiegen sie bis Ende 2023 auf rund 7,1 Millionen.

Martin Bechtloff, Vice President ETF Sales Germany bei Franklin Templeton, kommentiert: „ETF-Sparpläne verdeutlichen, wie sich das Anlageverhalten in Deutschland verändert. Regelmäßiges Investieren wird auch beim von der Bundesregierung geplanten Altersvorsorgekonto eine zentrale Rolle spielen.“

Auch die Blackrock-Studie bestätigt das Wachstumspotenzial: 36 Prozent aller europäischen Erwachsenen geben an, innerhalb der nächsten zwei Jahre einen ETF-Sparplan starten zu wollen – bei 18- bis 34-Jährigen steigt dieser Anteil auf 49 Prozent. Deutschland soll laut Blackrock/Yougov in den nächsten zwölf Monaten rund 1,62 Millionen neue ETF-Anleger hinzugewinnen.

Der aktive Blindfleck

In diesem wachsenden Markt klafft eine besonders instruktive Lücke: die Unwissenheit über aktiv gemanagte ETFs. Von allen Befragten, die ETFs grundsätzlich kennen, weiß laut Forsa-Erhebung nur etwa ein Drittel, dass aktiv verwaltete Varianten überhaupt existieren; in der Gesamtbevölkerung ist es lediglich ein Viertel. Jeder Zehnte gibt an, in Zukunft möglicherweise in aktive ETFs zu investieren – ein Signal für Potenzial, das Franklin Templeton nicht ohne Eigeninteresse registriert.

Dabei ist das Segment europaweit im Aufwind. Blackrock verweist darauf, dass 18- bis 34-Jährige unter den künftigen ETF-Käufern überdurchschnittliches Interesse an aktiven ETFs zeigen. Dass der Bekanntheitsgrad in der Breite trotzdem so gering bleibt, zeigt die Grenzen der bisherigen Aufklärungsarbeit.

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Deutschland ist laut Blackrock der größte ETF-Anlegermarkt in der Erhebung. Der Sparplan-Boom läuft weitgehend über den Autopiloten. Das Wachstum der vergangenen drei Jahre ist real – und verdankt sich unter anderem dem reibungslosen Onboarding durch Neobroker und Finanzportale.

Solange das so bleibt, wird die nächste Marktkorrektur zeigen, wie stabil die neue Anlegerbasis wirklich ist: ob sie Volatilität als Systemeigenschaft versteht oder als persönliches Scheitern erlebt. Das ist die Frage, die keine der vorliegenden Studien beantworten kann.