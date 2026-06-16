Franklin Templeton kooperiert mit der Frankfurt School bei Digital Assets
Franklin Templeton geht eine Partnerschaft mit dem Frankfurt School Centre for Digital Economics ein. Das teilte Christian Machts, Leiter Deutschland und Österreich des US-Vermögensverwalters, auf Linkedin mit. Ziel sei es, die Position des Hauses bei digitalen Vermögenswerten („Digital Assets“) und der zugrunde liegenden Marktinfrastruktur auszubauen.
Machts bezeichnet den Schritt als „nächsten konsequenten Schritt in der Weiterentwicklung unseres Geschäfts“. Zur Begründung verweist er auf den Wandel der Märkte: „Die Transformation der Kapitalmärkte ist in vollem Gange. Neue Technologien verändern Strukturen, Prozesse und Zugangswege zu Investments grundlegend.“ Entscheidend sei, „diese Entwicklung aktiv mitzugestalten und Innovation in skalierbare, belastbare Lösungen für unsere Kunden zu übersetzen“.
Die Partnerschaft solle „eine enge Verbindung von wissenschaftlicher Exzellenz und praktischer Umsetzung“ herstellen. Namentlich nennt Machts Co-Pierre Georg, Alexander Laub und Manuel Müller samt ihren Teams.