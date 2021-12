Christian Hilmes 14.08.2008 Lesedauer: 1 Minute

Franklin Templeton holt sich Allianz-Vertriebler

Franklin Templeton Investments erweitert sein Vertriebsteam für Süddeutschland: Ab September arbeitet Sabine Stöhr für die Fondsgesellschaft. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Vertriebspartner des Unternehmens in Bayern. Die Romanistin Stöhr kommt vom Konkurrenten Allianz Global Investors. Am Ende ihrer zehnjährigen Karriere bei dem Unternehmen leitete sie den Fondsvertrieb an Drittvertriebe.