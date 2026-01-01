Ein Lösungspartner für den nachhaltigen Vermögensaufbau – für Anleger und Anlegerinnen, die ihre Zukunft aktiv gestalten wollen.

Franklin Templeton Investments versteht sich als Partner seiner Kunden – über das reine Know-how hinaus. Erfolg entsteht hier durch enge, vertrauensvolle Beziehungen: Das Unternehmen entwickelt ein tiefes Verständnis für die individuellen Ziele seiner Kunden und begleitet sie aktiv bei der Bewältigung der Komplexität der globalen Märkte. Mit modernen Anlagestrategien und fundiertem Branchenwissen erschließt Franklin Templeton Chancen für den Vermögensaufbau – Anleger bereiten sich nicht nur auf die Zukunft vor, sie gestalten sie aktiv mit.

Erfahrung und globale Präsenz

Mit über 75 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung verwaltet Franklin Templeton Investments ein Vermögen von rund 1,5 Billionen US-Dollar (Stand: 03/2025). Weltweit sind mehr als 1.600 Anlageexperten tätig, ergänzt durch zehn spezialisierte Asset Manager, die seit 2019 hinzugekommen sind. Dieses umfassende Netzwerk ermöglicht den Kunden Zugang zu tiefgreifendem Fachwissen und globalen Marktchancen.

Kompetente Anlagespezialisten

Durch strategische Übernahmen verfügt Franklin Templeton über ein breites Spektrum an Kompetenzen in traditionellen und alternativen Anlageklassen. Von Aktien und Anleihen über Private Equity, Private Debt, Immobilien, Hedgefonds bis hin zu Venture Capital erhalten Kunden einzigartige Zugänge zu diversen Anlagestrategien. Das Unternehmen entwickelt darüber hinaus ergebnisorientierte, individuelle Lösungen, die gezielt auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.

Innovation als Treiber für Mehrwert

Franklin Templeton Investments verbindet modernste Technologien, globale Plattformen und spezialisierte Teams, um die Anlagelösungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Durch den Einsatz neuer Datenquellen, innovativer Technologien und optimierter Prozesse schafft das Unternehmen zusätzlichen Mehrwert für seine Kunden und bereitet sie auf die sich stetig wandelnde Investmentlandschaft vor.

Vordenker mit globaler Perspektive

Das Franklin Templeton Institute bündelt die Expertise der weltweiten Anlageexperten und liefert fundierte Einblicke in relevante Markttrends. So unterstützt der Thinktank Anleger dabei, Chancen frühzeitig zu erkennen und strategische Entscheidungen in einer dynamischen Investmentlandschaft zu treffen.

Franklin Templeton Investments steht damit für eine Kombination aus Erfahrung, Innovation und partnerschaftlichem Ansatz – ein globaler Vermögensverwalter, der Anlegern Orientierung, Chancen und maßgeschneiderte Lösungen bietet.