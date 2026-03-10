Franklin Templeton beruft neuen Leiter Fondsvertrieb Banken Deutschland
Franklin Templeton ernennt Jonas Fahnemann zum Leiter Fondsvertrieb Banken Deutschland. Ab dem 1. April wird er in Frankfurt alle bankbezogenen Vertriebskanäle verantworten und an Sven Langenhan, Leiter Großkundenvertrieb Deutschland, berichten.
Fahnemann bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in Vertrieb, Produktentwicklung und Distribution mit. Zuletzt war er bei Amundi Deutschland für die Betreuung von Key Accounts bei Tier-1-Distributoren zuständig. Davor arbeitete er bei der Deutschen Bank im Wealth Management, wo er sich mit Produktmanagement und Plattformstrategie befasste. Sein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen absolvierte er an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.
Mit der Personalie strukturiert Franklin Templeton das deutsche Großkundengeschäft neu: Fahnemann übernimmt den Fondsvertrieb an Banken, während Peter Kuhl das Fund Buyer Business leitet – beide berichten an Langenhan. Deutschlandchef Christian Machts sieht darin einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Marktposition im deutschen Großkundengeschäft.