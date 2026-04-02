Franklin Templeton übernimmt 250 Digital, einen Ableger der Venture-Firma Coinfund – und wettet darauf, dass Instis künftig nicht mehr am Kryptomarkt vorbeikommen.

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Als Franklin Templeton 2018 als einer der ersten klassischen Vermögensverwalter in den Kryptomarkt einstieg, erntete das Unternehmen wohl eher skeptische Blicke als Beifall. Gute sieben Jahre später kauft der Konzern mit mehr als 1,7 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen einen weiteren Baustein, um das Geschäft mit digitalen Assets auszubauen – ausgerechnet in einer Phase, in der Bitcoin rund 45 Prozent seines Höchstkurses eingebüßt hat.

Franklin Templeton übernimmt 250 Digital, einen Ableger der Venture-Firma Coinfund. Das berichtet das „Wall Street Journal“. Der Spin-off war im Januar angekündigt worden und wird von den ehemaligen Coinfund-Managern Christopher Perkins und Seth Ginns geführt. Perkins arbeitete zuvor bei der Citigroup, Ginns bei Jennison Associates. Über den Kaufpreis machten beide Seiten keine Angaben.

Nach Abschluss der Transaktion soll das neue Krypto-Geschäft unter dem Namen „Franklin Crypto“ firmieren. Die Einheit richtet sich dem Vernehmen nach vor allem an Pensionskassen, Staatsfonds und andere institutionelle Investoren.

Timing ist kein Zufall

Für Sandy Kaul, Innovationschefin bei Franklin Templeton, ist der Zeitpunkt bewusst gewählt. „Dieser massive Ausverkauf auf den Kryptomärkten bietet eine besondere Gelegenheit, die uns alle überzeugt hat, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zuzuschlagen“, sagte sie dem „Wall Street Journal“.

Der Abschwung, auf den Kaul anspielt, ist erheblich: Bitcoin fiel auf rund 69.000 Dollar, nachdem die Kryptowährung im vergangenen Herbst noch Kurse über 126.000 Dollar erreicht hatte. Der breitere Markt für digitale Assets verlor seither rund zwei Billionen Dollar an Marktkapitalisierung.

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Institutionelle Investoren im Fokus

Christopher Perkins, der das neue Vehikel mitleiten soll, beschreibt die Stimmung unter großen Kapitalanlegern mit unverblümten Worten: „Für Institutionen aller Art bestand ein Reputationsrisiko, wenn sie in diesem Bereich tätig waren. Heute ist es ein Reputationsrisiko, wenn sie nicht in diesem Bereich tätig sind. Meine Aufgabe ist es, Lösungen für diese Kunden zu entwickeln.“

Zahlreiche traditionelle Finanzinstitute haben ihr Krypto-Angebot zuletzt ausgebaut – begünstigt durch die offen kryptofreundliche Haltung der zweiten Trump-Administration.

Franklin Templeton ist im Kryptosegment kein Neuling. Das Unternehmen war 2024 unter den rund zehn Vermögensverwaltern, die in den USA die ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds auflegten. Zudem hat Franklin eine Partnerschaft mit der Kryptobörse Binance geschlossen: Über sie können Anleger Franklin Templetons tokenisierten Geldmarktfonds als Sicherheit hinterlegen. Das hauseigene Digital-Assets-Team zählt inzwischen mehr als 50 Mitarbeiter.

Auffällig an der aktuellen Marktkorrektur ist, was bislang ausgeblieben ist: Im Krypto-Crash von 2022 kollabierte eine Reihe prominenter Plattformen und Kreditgeber. Diesmal fehlen systemische Verwerfungen dieser Art – ein Umstand, der Franklin Templeton und anderen Häusern offenbar Zuversicht gibt, dass der Markt gereift ist.