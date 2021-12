Franklin Templeton mit neuem Vertriebsmitarbeiter für Bayern

Als neuer Vertriebsmitarbeiter im Einzelkunden-Bereich betreut Murat Bakir sämtliche Vertriebspartner von Franklin Templeton in Bayern. Er folgt auf Sabine Stöhr, die nun in die Betreuung von Vermögensverwaltern in ganz Deutschland wechselt. Bakir berichtet an den Vertriebsmanager Thomas Wahl.Vor seinem Wechsel zu Franklin Templeton war Bakir über 14 Jahre als Wertpapierspezialist bei der Volksbank Stuttgart tätig. Zu seinem Verantwortungsbereich gehörten die Betreuung von Top-Kunden sowie Produktmanagement und Produktschulungen für Vertriebspartner.