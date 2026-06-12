Franklin Templeton und Morgenfund wollen das AV-Depot an Vertriebspartner bringen – und erklären, was die Partnerschaft von anderen Angeboten unterscheiden soll.

Christian Machts (Franklin Templeton), Sebastian Höft und Heike Fürpaß-Peter (beide Morgenfund) sind die Gesichter hinter der AV-Depot-Kooperation.

Altersvorsorgedepot: Bis zu 167.000 Euro mehr – aber nicht für jeden

Der Bundesrat hat am 8. Mai dem Altersvorsorgereformgesetz zugestimmt. Ab 1. Januar 2027 können Arbeitnehmer und erstmals auch Selbstständige statt der Riester-Rente ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot nutzen. Der Startschuss hat die Fondsbranche in Bewegung gebracht – auch Franklin Templeton und Morgenfund wollen dabei sein.

Die beiden Unternehmen haben ihre Partnerschaft zur Entwicklung einer AV-Depot-Lösung bekanntgegeben. Damit tun sich zwei zusammen, die jeweils das mitbringen, was dem anderen fehlt: Franklin Templeton bringt die globale Investmentexpertise ein, Morgenfund übernimmt als regulierte Plattform das Produkt, die Infrastruktur und die Administration – und bleibt rechtlicher Vertragspartner der Endkunden.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem ETF-Angebot von Franklin Templeton – einem Segment, das für moderne Altersvorsorgelösungen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Altersvorsorge als Kernkompetenz

„Das AV-Depot ist ein wichtiger Schritt für die Sparerinnen und Sparer von heute sowie für künftige Generationen“, sagt Christian Machts, Leiter des Deutschlandgeschäfts bei Franklin Templeton. Aus Märkten wie den USA wisse man, wie bedeutsam politisch unterstützte Rahmenbedingungen für die private Vorsorge sein können.

Heike Fürpaß-Peter, Geschäftsführerin bei Morgenfund, betont die komplementären Stärken beider Häuser. Die Plattform biete ein vollständig digitales, skalierbares und regulatorisch konformes AV-Depot-Angebot. Morgenfund verfüge über 25 Jahre Erfahrung in der Abwicklung staatlich geförderter Altersvorsorgeprodukte – insbesondere der Riester-Rente – und verwalte aktuell ein Depotvolumen von rund 110 Milliarden Euro.

B2B statt Endkundengeschäft

Mit der Partnerschaft wolle man Vertriebspartnern ein modernes Beratungserlebnis ermöglichen und für Endanleger eine einfachere Nutzererfahrung schaffen, die Altersvorsorge zugänglicher mache, sagt Sebastian Höft, Global Head of Business Development bei Morgenfund.

Das Angebot richtet sich demnach an ausgewählte Vertriebspartner – darunter Finanzinstitute, freie Vertriebe, Maklerpools, unabhängige Finanzberater und je nach Ausgestaltung auch versicherungsnahe Vertriebspartner, wie Franklin Templeton auf Anfrage von DAS INVESTMENT erklärt.

Der Vermögensverwalter verstehe seine Rolle dabei klar als B2B-Partner: Die Investmentseite und die fachliche Begleitung, wie Schulungen und Informationsmaterialien für Berater, liege beim Asset Manager, während der Zugang zum Endkunden bei den jeweiligen Vertriebspartnern verbleibe. Wer die Lösung als erster nutzen wird, verrät Franklin Templeton noch nicht.

Franklin Templeton und Morgenfund sind dabei nicht die Einzigen, die das AV-Depot ins Visier nehmen – andere Anbieter wie Fidelity, Union Investment oder Acatis haben bereits Produkte angekündigt oder aufgelegt. Bei Franklin Templeton und Morgenfund fehlen dafür noch finale regulatorische Vorgaben, Zertifizierung und Vertriebsakzeptanz, so das Unternehmen gegenüber DAS INVESTMENT. Wann die Lösung an den Start geht, bleibt offen.