Franklin Templeton Neuzugang im Vertrieb

Leon Mehic startet bei Franklin Templeton im Vertriebsteam für Versicherungen und Altersvorsorge in Deutschland. Der Fondsanbieter betont, dass der Ausbau seines Versicherungs- und Altersvorsorgegeschäfts höchste Priorität habe.

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Mehic startet bei Franklin Templeton als Vertriebsmitarbeiter (Associate Sales Executive) mit Wirkung zum 1. Oktober und berichtet an den zuständigen Vertriebsdirektor Martin Stenger.

Franklin Templeton will Altersvorsorge-Geschäft ausbauen

„Für Franklin Templeton hat der Ausbau des Versicherungs- und Altersvorsorgegeschäfts höchste Priorität. Aktuell wird das neue Reformpaket zur Altersvorsorge in Gesetze gegossen, was unserem Arbeitsbereich weiteren Schub verleihen dürfte", sagt Stenger. Zudem gelte es, gemeinsam mit Versicherern neue Produktlösungen zu erarbeiten.

Mehic studierte Wirtschaftswissenschaften an der Goethe Universität Frankfurt.

Der Asset Manager blickt nach eigenen Angaben auf mehr als 75 Jahre Erfahrung als Vermögensverwalter zurück und verwaltet aktuell ein Vermögen von 1,4 Billionen US-Dollar.