Franklin Templeton Stefan Bauer wird neuer Deutschland-Chef

Am 1. Februar wird Stefan Bauer Deutschland-Chef von Franklin Templeton. Das gibt die Fondsgesellschaft bekannt. Bauer löst in der Position Reinhard Berben ab, der am 31. März in den Ruhestand geht.

Bauer soll von Frankfurt aus das Geschäft mit privaten und institutionellen Investoren verantworten. Er berichtet an Michel Tulle.

Bauer arbeitet seit 2015 bei Franklin Templeton. Zuvor war er bei der Deka Bank für den institutionellen Vertrieb in Deutschland verantwortlich und hat im Vertriebs- und Fondsmanagement bei der Deutschen Asset Management, Universal-Investment und Cominvest gearbeitet.