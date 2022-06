Von BNY Mellon Franklin Templeton kauft Alcentra

Franklin Templeton erwirbt den Asset Manager BNY Alcentra Group von BNY Mellon. Das teilt die Anlagegesellschaft mit. Alcentra ist ein europäischer Credit- und Private-Debt-Manager mit einem verwalteten Vermögen von 38 Milliarden US-Dollar.

Franklin Templeton will mit der Übernahme seinen Investmentmanager Benefit Street Partners (BSP) in Europa stärken und das verwaltete Vermögen auf 77 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Die Übernahme soll zu Beginn des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein – vorausgesetzt, die Behörden stimmen zu.

„Wir haben unsere Fähigkeiten im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung in den letzten Jahren gezielt ausgebaut, und die Übernahme von Alcentra ist ein wichtiger Schritt – wir expandieren in alternative europäische Credits. Alternative Anlagen sind ein wichtiges Diversifizierungsinstrument für unsere Kunden und ein Bereich, der sowohl für private als auch für institutionelle Anleger zunehmend an Bedeutung gewinnt. Diese Akquisition erweitert unsere langjährige Beziehung zu BNY Mellon und wir freuen uns, dass die Struktur der Transaktion die Ziele sowohl für Franklin Templeton als auch für BNY Mellon im Kontext der aktuellen Marktbedingungen erreicht“, sagt Jenny Johnson, Chefin von Franklin Templeton.