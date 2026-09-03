Nach der KI-Rally wird der Markt selektiver: Fondsmanager Peter Sartori setzt auf Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum, überzeugenden Bewertungen und belastbarer Ertragskraft.

Entwicklungs- und Forschungsabteilung von Astra Zeneca südlich von Stockholm: Das Engagement des Templeton Growth (Euro) Fund im Gesundheitswesen wurde zuletzt ausgebaut.

Nach einer außergewöhnlich starken Rally in KI- und Halbleiteraktien dürfte sich das Marktumfeld für Aktieninvestoren zunehmend verändern. Für den Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN: LU0114760746) bedeutet das vor allem: Die Marktführerschaft dürfte volatiler und selektiver werden. Entscheidend wird weniger die Zugehörigkeit zu einem Anlagethema sein als die Frage, welche Unternehmen ihre Wachstumserwartungen tatsächlich in nachhaltige Erträge übersetzen können.

Peter Sartori, Leitender Portfoliomanager

bei Franklin Templeton

„Der Juli hat gezeigt, dass sich die Erträge nicht gleichmäßig über das gesamte KI-Ökosystem verteilen werden“, sagt Peter Sartori, Leitender Portfoliomanager bei Franklin Templeton. Während globale Aktien im Juli insgesamt kaum verändert schlossen, kam es zu einer deutlichen Rotation. Anleger nahmen Gewinne bei stark gelaufenen Positionen in KI, Halbleitern und anderen Momentum-Segmenten mit. Value-Aktien und ausgewählte Märkte außerhalb der USA erwiesen sich dagegen als widerstandsfähiger.

KI bleibt wichtig – aber die Erträge müssen folgen

Aus Sicht von Sartori bleibt künstliche Intelligenz ein wichtiger Treiber der Investitionen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Unternehmen, die von diesem Trend profitieren wollen. Nach der außergewöhnlichen Kursentwicklung im Halbleitersektor reduzierte das Fondsmanagement das Engagement dort um rund drei Prozentpunkte auf etwa 14 Prozent und liegt damit unter dem Gewicht der Benchmark. Damit reagiert das Portfolio auf anspruchsvollere Bewertungen, ohne die langfristigen Chancen der Technologiebranche aufzugeben.

Besonders wichtig dürfte dabei die tatsächliche Wirtschaftlichkeit der KI-Investitionen werden. Die starken Ergebnisse von Microsoft und Amazon sorgten Ende Juli für Zuversicht, weil sie ein beschleunigtes Cloud-Wachstum und erste deutlichere Hinweise auf eine Monetarisierung der KI-Investitionen zeigten. Für Sartori ist dies ein Signal dafür, dass künftig die Ertragsentwicklung stärker in den Mittelpunkt rücken dürfte – und weniger die reine Zugehörigkeit zu einem KI- oder Technologiethema.

Bei Halbleitern bleibt der Templeton Growth (Euro) Fund deshalb selektiv. Unternehmen mit dauerhafter Technologieführerschaft, darunter führende Auftragsfertiger und Anbieter von Halbleiterausrüstung, bleiben interessant, insbesondere wenn sie von der zunehmenden Komplexität in der Chipfertigung profitieren können. Gleichzeitig bleibt das Management bei Speicherchips vorsichtig. Künftige Kapazitätserweiterungen, mögliche Konkurrenz durch kostengünstigere chinesische Anbieter und die Abhängigkeit der Gewinnerwartungen von weiterhin hohen Investitionen sprechen für eine zurückhaltende Positionierung.

Chancen jenseits der Technologie

Der Ausblick des Fonds ist jedoch nicht allein von der Entwicklung der KI-Branche abhängig. Gerade außerhalb des Technologiesektors sieht Sartori attraktive Chancen. Das Engagement im Gesundheitswesen wurde über Zukäufe bei Astra Zeneca und HCA Healthcare ausgebaut. Bei beiden Unternehmen boten Kursrückgänge aus Sicht des Fondsmanagements Einstiegsmöglichkeiten, ohne dass sich die langfristige Einschätzung des Geschäfts wesentlich verändert hätte.

Auch der Finanzsektor rückt wieder stärker in den Fokus. Mit der Mizuho Financial Group wurde das Engagement in japanischen Banken wieder aufgenommen. Gleichzeitig wird die hohe Gewichtung des Industriesektors überprüft. Die Zahl der gehaltenen Titel soll wieder in Richtung des Zielbereichs von rund 50 Aktien sinken, damit Kapital stärker auf die Unternehmen konzentriert werden kann, von deren Perspektiven das Management am meisten überzeugt ist.

Diese breitere Aufstellung ist auch vor dem Hintergrund der regionalen Marktstruktur relevant. Der Anteil von US-Aktien liegt weiterhin bei rund 55 Prozent, verteilt sich jedoch zunehmend auf unterschiedliche Chancen und nicht ausschließlich auf die Gruppe der KI-Profiteure, die den Markt zu Jahresbeginn angeführt hatte.

Kommende Monate: Volatilität dürfte hoch bleiben

Für die kommenden Monate rechnet Sartori mit einem Marktumfeld, in dem die Führungspositionen häufiger wechseln könnten. KI dürfte zwar weiterhin einen erheblichen Investitionszyklus tragen, doch die Renditen dürften sich stärker nach Geschäftsmodell, Bewertung und tatsächlicher Ertragskraft unterscheiden.

Cloud- und Softwareplattformen mit hoher Akzeptanz und verbesserter Wirtschaftlichkeit könnten dabei besser positioniert sein als stärker umkämpfte Bereiche der Halbleiterindustrie. Gleichzeitig bleiben höhere Energiepreise, erhöhte Realrenditen, Zölle und geopolitische Risiken wichtige Belastungsfaktoren.

Für Sartori spricht daher vieles für einen Markt, in dem Bewertungsdisziplin und Fundamentaldaten wieder stärker über die Renditen entscheiden. Die im Juli vorgenommenen Umschichtungen sind vor diesem Hintergrund weniger als Rückzug aus Technologie zu verstehen, sondern als Versuch, das Portfolio ausgewogener aufzustellen und die Abhängigkeit von stark gelaufenen Marktsegmenten zu reduzieren.

Der Blick nach vorn

„Wir gehen davon aus, dass die Marktführerschaft volatil und zunehmend selektiv bleiben wird“, fasst Sartori den Ausblick zusammen. Die entscheidende Frage dürfte deshalb nicht sein, ob KI weiter wächst, sondern welche Unternehmen aus diesem Wachstum nachhaltige Erträge erwirtschaften können.

Für den Templeton Growth (Euro) Fund bedeutet das einen weiterhin selektiven Ansatz: Technologie bleibt ein wichtiger Bestandteil des Portfolios, wird aber zunehmend mit Chancen in Gesundheit, Finanzwerten, Basiskonsumgütern sowie ausgewählten Unternehmen aus Hongkong und China kombiniert. Besonders interessant sind aus Sicht des Fondsmanagements Unternehmen, bei denen strukturelles Wachstum, attraktive Bewertungen und eine überzeugende Ertragsentwicklung zusammenkommen.

Damit verschiebt sich der Fokus von der Frage, welches Anlagethema gerade den Markt anführt, hin zu einer grundsätzlicheren Frage: Welche Unternehmen können ihre Investitionen in nachhaltiges Wachstum und belastbare Gewinne übersetzen? Genau diese Selektivität dürfte im weiteren Jahresverlauf entscheidend sein.