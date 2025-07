Franklin Templeton bringt einen neuen ETF für europäische Anleger an den Start. Der „Franklin US Treasury 0-1 Year Ucits ETF“ (ISIN: IE000E02WFD5) ermöglicht Investitionen in kurzfristige US-Staatsanleihen mit Laufzeiten zwischen einem Monat und einem Jahr.

Der Fonds wird ab 2. Juli an der Deutschen Börse Xetra und ab 3. Juli an der Euronext Paris, Borsa Italiana und Cboe Europe in den Niederlanden handelbar sein. Die Vertriebszulassung erfolgt in zwölf europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich und die Niederlande.

Fokus auf kurze Laufzeiten

Der ETF bildet den Bloomberg US Short Treasury Index ab, der rund 100 Wertpapiere umfasst. Dazu gehören US-Staatsanleihen, Anleihen und Schatzbriefe. Caroline Baron, Head of EMEA ETF Distribution bei Franklin Templeton, erklärt: Der Fonds biete einen einfachen und effizienten Zugang zum US-Treasury-Markt. Durch den Fokus auf kurzfristige Wertpapiere wolle man eine risikoärmere Anlageoption mit attraktivem Renditepotenzial schaffen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Verwaltung übernehmen Albert Chan, William W. Chong und Jesse Hurwitz als Co-Lead-Portfoliomanager bei Franklin Templeton Fixed Income. Zusammen verfügen sie über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Vermögensverwaltung.

Über Franklin Templeton

Mit der Neuauflage erweitert Franklin Templeton sein Angebot an festverzinslichen ETFs auf acht Produkte. Die globale ETF-Plattform des Vermögensverwalters verwaltet nach eigenen Angaben weltweit rund 42 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Mai 2025).