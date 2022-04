Drei neue Mitarbeiter Franklin Templeton baut Vertrieb für alternative Anlagen aus

Seine Expertise für alternative Anlagen in der Emea-Region baut Franklin Templeton aus. Dazu kommen James Peoples von CQS AM, Tatiana Lazareva von Schroders Capital und Laura Hadrill von Bluebay AM, um sich um Wealth-Management-, Family-Office- und institutionelle Kunden zu kümmern.