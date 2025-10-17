  1. Themen:
  2. Notenbank
  3. Staatsanleihen
  4. Europa
  5. Eurozone
  6. Deutschland
  7. Denker der Wirtschaft
  8. Denker der Wirtschaft
  9. Anleihen
  10. Euro
  11. Donald Trump
  12. EZB
  13. Frankreich
  14. Italien
  15. Mario Draghi
  16. Spanien
  17. Zinsen