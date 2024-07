Erst wenige Tage ist die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aufgerufene Wahl zu Ende. Das Ergebnis überraschte sogar viele Politik-Experten positiv. Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National wurde lediglich drittstärkste Kraft hinter dem Bündnis Ensemble von Präsident Macron und dem links-grünen Bündnis von Wahlsieger Nouveau Front Populaire (NFP).

Obwohl die Wahl aus Sicht der Experten ein positives Zeichen für die Demokratie Frankreichs ist, konnte keine Partei die absolute Mehrheit erzielen. Die Menschen in Frankreich sind dadurch verunsichert und das Land steht vor einer Zerreißprobe. Auch die Börse wirkte zu Wochenbeginn sehr nervös und die Anlegern agierten vorerst zögerlich.

Nach wie vor viele Unsicherheiten im Land

Stephen Dover, Leiter des Franklin Templeton Institute äußerte sich in den Tagen nach der Wahl positiv über das Wahlergebnis im deutschen Nachbarland. „Wir gehen davon aus, dass die Märkte das Ergebnis der Wahl als positiv für europäische Risikoanlagen, Anleihespreads und den Euro bewerten werden. Mit wenigen Ausnahmen dürfte das heutige Ergebnis zu einer weitgehenden Kontinuität in der französischen Innen- und Außenpolitik sowie in der Haltung Frankreichs zur EU-Politik führen.“

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Er fügte noch hinzu, dass die Anleger aber keine großen Sprünge erwarten sollen. Dafür blicke das Land nach wie vor zu vielen Unsicherheiten entgegen. „Der Aufschwung, den die Märkte genießen, dürfte sich jedoch in Grenzen halten. Frankreich steht mittelfristig immer noch vor großen Herausforderungen, darunter die Haushaltskonsolidierung, die langfristige Tragfähigkeit der wichtigsten Säulen des Sozialvertrags (Renten, Gesundheitswesen) und die dringende Notwendigkeit, die Produktivität zu steigern.“

Geduld ist angesagt

Matthieu de Clermont, Leiter Versicherungs- und Regulierungsstrategien bei Allianz Global Investors blickt mit Vorsicht auf das überraschende Wahlergebnis. Die politischen Probleme in Frankreich seien zu groß, um in Ekstase zu verfallen, so de Clermont. Die Staatsverschuldung Frankreichs sowie das Haushaltsdefizit sind zu groß und auch in den kommenden Monaten könne nicht von einer dramatischen Besserung ausgegangen werden.

Für die Anleger bedeutet dies Geduld zu haben. Die aktuelle Situation müsse sich in den kommenden Monaten erst einmal in eine klare Richtung entwickeln. Das könnte den Bürgern in und um Frankreich Mut für eine bessere Zukunft machen. Doch bis dahin ist Geduld angesagt: „Die Anleger werden daher genau darauf achten, wie die neue Regierung – unabhängig von ihrer Zusammensetzung – die Beziehungen zur EU handhaben wird und wie durchsetzungsfähig sie bei der Umsetzung ihrer Wahlversprechen sein wird“, kommentiert Matthieu de Clermont.