Podcast von Fidelity Frauen als Verlierer der Corona-Krise

Der Laptop auf dem Tisch, der Nachwuchs auf dem Schoß: Mehr als ein Jahr Corona hat gezeigt, wie schwer Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen sind. Das wirkte sich auch auf den Arbeitsmarkt aus, insbesondere auf die Berufstätigkeit von Frauen. Die gute Nachricht: Auch wenn Frauen ihre Arbeitszeit stärker reduziert haben als Männer, hielten sich die finanziellen Einbußen dank Kurzarbeitergeld in Grenzen. Langfristig dürfte die Pandemie die Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt jedoch verstärken. Warum das so ist, welche Konsequenzen sich daraus ergeben und warum eine Frauenquote alleine nicht ausreicht – darüber sprechen Carsten Roemheld und Michèle Tertilt im aktuellen Kapitalmarktpodcast von Fidelity.

Michèle Tertilt

Michèle Tertilt ist Professorin für Makro- und Entwicklungsökonomik an der Universität Mannheim. Sie beschäftigt sich insbesondere mit der Rolle von Familien in der Gesamtwirtschaft. Für ihre Forschung hat sie zahlreiche Preise gewonnen, unter anderem 2019 einen Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Außerdem ist Tertilt seit 2017 Fellow der Econometrics Society, der wichtigsten Ökonomenvereinigung weltweit.

