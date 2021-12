Frauen-Fonds Ampega setzt auf Chefinnen

Mit dem Ampega Gender Plus Aktienfonds (WKN: A12BRD) setzt die Fondsgesellschaft Ampega Investment auf Frauenpower in den Führungsetagen. Die Manager des Ampega Gender Plus Aktienfonds kaufen Papiere deutscher Firmen, die einen besonders hohen Anteil weiblicher Entscheidungsträger haben.

Dabei orientieren sich die Fondsmanager an dem German Gender Index, der von Solactive und der Börse Hannover berechnet wird. Aus den 50 Titeln, die im Index enthalten sind, wählen die Manager die dividenden- und wachstumsstärksten Aktien aus.