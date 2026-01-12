Drei Expertinnen der Bethmann Bank, der DZ Privatbank und der Quirin Privatbank beantworten, was hochvermögende Kundinnen fordern.

Zwischen 2018 und 2023 legte das weltweite Vermögen von Frauen um 51 Prozent zu – deutlich stärker als das Gesamtvermögen mit 43 Prozent. Dennoch lassen Frauen ihr Vermögen seltener verwalten als Männer: Nur 47 Prozent ihres Vermögens geben sie in die Hände eines Portfoliomanagers, während Männer im Schnitt 55 Prozent verwalten lassen. Das geht aus Studien von McKinsey hervor.

Die Bethmann Bank, die DZ Privatbank und die Quirin Privatbank setzen deshalb auf spezielle Veranstaltungsformate – von Rooftop-Events bis zu Finanzakademien –, um Frauen als Kundinnen zu gewinnen.

„Frauen sind die am schnellsten wachsende Kund:innengruppe bei der Bethmann Bank“, sagt Shisel Stenger, die bei der Privatbank mit Sitz in Frankfurt am Main im Business Development arbeitet. „Noch sind Frauen recht zurückhaltend. Doch wenn sie investieren, sind sie häufig sogar die besseren Börsianer“, sagt sie. „Frauen wechseln nicht so schnell ein Mandat, wenn die Performance schwankt“, so Stenger.

„Sich dem Kapitalmarkt total zu verweigern, ist tatsächlich ein Fehler, den vermehrt Frauen machen“, sagt Maria Maas, die im Business Development der DZ Privatbank arbeitet. Ihre Promotion, die sie bei der Bank schreibt, widmet sich den Bedürfnissen weiblicher, hochvermögender Kundinnen. Maas sagt: „Es ist mittlerweile erforscht, dass Frauen eine höhere Risikoaversion in der Geldanlage haben.“

Ein Blick in die Vergangenheit offenbart einen möglichen Grund für die größere Skepsis von Frauen, ihr Vermögen in die Hände eines Beraters zu geben. „Seit 1958 kann Frau überhaupt erst ein eigenes Konto führen“, sagt Maas.

Private Banking: von Männern für Männer

Private Banking wurde in der Historie von Männern, für Männer geschaffen. Die älteste Privatbank Deutschlands, die Berenberg Bank, wurde in der Frühen Neuzeit im Jahr 1590 gegründet. Bis 1958 konnten Männer in Deutschland Frauen verbieten, zu arbeiten.

Frauen hatten in Deutschland über die Generationen hinweg weniger Zeit als Männer, hohe Vermögen aufzubauen und sie zu verwalten. Um diese Lücke zu schließen, organisiert die DZ Privatbank seit 2020 eigene Veranstaltungen im Bereich „Women & Finance“.

Ein Thema dabei ist geschlechtsspezifisches Anlageverhalten in Wissenschaft und Praxis. Maas sagt: „Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es auf diesen Veranstaltungen mehr Offenheit für Rückfragendiskussionen gibt, als wenn ich ein nur männliches Publikum habe.“ Augenzwinkernd bemerkt sie, dass sie ebenfalls einen Selektions-Bias hat. Sie selbst besuche überwiegend Veranstaltungen, die sich speziell an Frauen richten.

Dennoch lässt sich dieser Effekt laut Maas in Studien belegen. Weibliche Probanden bekamen beim Anblick einzelner Frauen in einem Raum voller Männer Schweißausbrüche. Bei Männern trat dagegen kein Unwohlsein auf. Das geht aus einem im Fachmagazin Psychological Science veröffentlichten Experiment hervor.

Von einer geschützten Atmosphäre im Vergleich zu Veranstaltungen mit Männern und Frauen berichtet auch Janine Pentzold, Pressesprecherin der Quirin Privatbank. Die Privatbank mit Hauptsitz in Berlin bietet seit 2020 gezielt Veranstaltungen für Frauen an, wie Rooftop After Hours in Freiburg, Barkeeping in Düsseldorf oder Strickabenden in Stuttgart. „Über diese Veranstaltungen können wir tatsächlich viele Frauen begeistern, unsere Kundinnen zu werden“, so Pentzold.

„Frauen waren viel zu lange ein Plus eins im Wealth Management“, sagt Stenger. Heißt: Sie waren in der Regel einfach die Begleitperson. Die Bethmann Bank hat nach eigenen Aussagen in den vergangenen zwei Jahren rund 30 Veranstaltungen für Frauen entwickelt. Dazu zählen die Akademie Women’s Wealth Circle, das Netzwerkevent Women’s Wealth Summit oder die Female Art Cologne, für Kunstinteressierte. Adventskranzbasteln in Frankfurt und Treffen im Dufthaus Köln gehören zu den ausgefalleneren Formaten.

Mehr weibliche AUMs nach Veranstaltungen für Frauen

Seit Start der Formate speziell für Frauen bemerkt die Bethmann Bank einen signifikanten Anstieg der von Frauen verwalteten Vermögen. Im Jahr 2025 stieg das Vermögen von Frauen um rund 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Resonanz auf die Veranstaltungen sei auch bei der DZ-Privatbank gut – auch durch die ‚Bring-a-friend-Option‘.

„In unserem Segment dauert es jedoch, bis eine Veranstaltung zu einer Akquise führt“, sagt Maas. Der Quirin Privatbank liegen keine Zahlen zu der Entwicklung des von Frauen verwalteten Vermögens nach dem Besuch der Veranstaltungen für Frauen vor.

Ein Anlagekriterium findet laut der Bethmann Bank und der DZ Privatbank bei Frauen besonders viel Resonanz: Nachhaltigkeit. Stenger von der Bethmann Bank beobachtet, dass Kundinnen häufiger nach ganzheitlichen, langfristigen Lösungen mit Blick auf die nächste Generation fragen. „Die Familie ist ihnen sehr wichtig“, sagt sie.

Gleiches Anlagekonzept für alle Geschlechter

„Der Berater berät immer individuell und nicht aufgrund von irgendwelchen Geschlechtsmerkmalen“, erklärt Maas. „Es macht keinen Sinn, für Frauen andere Produkte anzubieten als für Männer. Das Anlagekonzept ist für alle gleich“, sagt auch Stenger.

Alle drei Privatbanken schulen ihre Berater darin, beide Geschlechter frei von unbewusstem Bias zu beraten. Dass eine Frau speziell von einer Frau beraten werden möchte, lässt sich laut der befragten Privatbanken nicht bestätigen.

Der Redaktion liegen Zahlen der Quirin Privatbank vor, wonach Frauen lediglich einen leicht erhöhten Anteil an weiblichen Beratern haben. Während 17,5 Prozent der männlichen Kunden von Frauen beraten werden, sind es unter den weiblichen Kunden 18,5 Prozent. Insgesamt sind 20 Prozent der Beratenden weiblich. Der Anteil ist seit 2021 um 4 Prozentpunkte gestiegen.

Dass ein Zuwachs an weiblichen Beraterinnen die Anzahl der Mandantinnen erhöht, beobachten hingegen Petra Ahrens und Nele Enters. Die Vermögensverwalterinnen schufen mit dem Financipation Club ein Netzwerk, in dem sie Frauen zu Fragen der Geldanlage beraten.

Dass es insgesamt noch viel mehr Frauen in Finanzpositionen benötigt, bis die Geschlechterverhältnisse wirklich ausgeglichen sind, zeigt ein Blick auf den Citywire Female Alpha Report. 2025 beträgt der Anteil von Frauen im Portfoliomanagement in Deutschland demnach 13 Prozent. Damit steht Deutschland in Europa ganz unten in der Tabelle.