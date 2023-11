Headhunterin „Frauen sind häufig bereit, mit niedrigerem Gehalt zu starten“

DAS INVESTMENT: Der Fachkräftemangel schreitet voran – auch in der Versicherungsbranche. Hinzu kommt der steigende Anteil älterer Mitarbeiter. Top-Rahmenbedingungen für Sie als Personalberaterin?

Stefanie Symmank: Jein. Den Mangel an qualifizierten Fach- und Führungskräften merkt man natürlich schon. Und natürlich steigt auch die Nachfrage nach Personalberatung. Doch wenn es keine passenden Arbeitnehmer gibt, kann ich auch keine herbeizaubern. Das trifft besonders auf hochspezialisierte Fachkräfte zu.

Inwiefern?

Symmank: Die Führungspositionen sind einfacher zu besetzen, da man wechselwilligen Managern attraktive Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten anbieten kann. Fachkräfte für einen Jobwechsel zu gewinnen ist schwieriger, da ein Wechsel oft auf gleicher Ebene stattfindet beziehungsweise die Aufgaben sehr vergleichbar sind.

Man kann ihnen ein höheres Gehalt anbieten.

Symmank: In solchen Positionen werden oft Tarifgehälter gezahlt. Um einen neuen Mitarbeiter in eine höhere Tarifstufe einzugruppieren, müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Außerdem dürfen durch die Höhergruppierung von Neuzugängen altgediente Mitarbeiter nicht benachteiligt werden. Und wenn ich dem Mitarbeiter nicht mehr Geld anbieten kann, für eine vergleichbare Aufgabe, warum sollte er dann wechseln? Sprich, ich muss die Stelle aus dem Tarifvertrag rausnehmen oder mit verschiedenen Zulagen arbeiten, um ein höheres Gehalt anbieten zu können, um überhaupt jemanden zu bekommen. Die Branche hat nicht rechtzeitig angefangen, für Nachwuchs zu sorgen. Nun kommt es zunehmend zu einer Preisspirale: Die Unternehmen geben immer mehr Geld für dieselben Positionen aus. Das kann auf Dauer nicht gutgehen.

Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, Top-Mitarbeiter zu gewinnen, wie zum Beispiel sogenannte Corporate Benefits. Welche davon sind Ihrer Erfahrung nach besonders erfolgversprechend?

Symmank: Eigentlich kommen die meisten Corporate Benefits bei den Mitarbeitern gut an. Das Problem dabei ist aber, dass alle großen Gesellschaften vergleichbare Angebote haben.

Da habe ich etwas anderes gehört. Nehmen wir zum Beispiel das Homeoffice: Nur die wenigsten Versicherer lassen ihren Mitarbeitern bei diesem Thema völlig freie Hand. Die meisten legen Präsenzzeiten fest, so dass die Mitarbeiter an mindestens 40 bis 60 Prozent ihrer Arbeitstage ins Büro müssen. Wäre vollständig mobiles Arbeiten kein Ansatzpunkt, um sich von der Konkurrenz abzuheben?

Symmank: Nicht unbedingt. Beim Thema Homeoffice stellen wir seit einiger Zeit einen Sinneswandel fest. Viele Arbeitnehmer gehen mittlerweile wieder gerne ins Büro. Sie wollen ihre Kollegen persönlich kennenlernen und regelmäßig treffen, sich als Teil des Unternehmens fühlen. Natürlich wollen sie trotzdem einen Teil ihrer Arbeitszeit zu Hause verbringen. Doch bei der Ausgestaltung des Homeoffice-Anteils sind sie sehr flexibel geworden. Und die meisten Gesellschaften lassen sich auf fast alle vorgeschlagenen Modelle ein.

Wie sieht es mit den Positionen aus, für die mit Ihrer Hilfe gesucht wird? Wenn Sie die Suchanfragen nach Fach- und nach Führungskräften ins Verhältnis setzen: Hat sich da in den vergangenen Jahren viel verändert?

Symmank: Ja. Wenn ich es zulassen würde, läge das Verhältnis bei 50:50. Derzeit sind es rund 70 Prozent Führungskräfte-Suchaufträge und 30 Prozent Spezialisten-Positionen. Manche Unternehmen bitten uns sogar, Sachbearbeiter-Stellen zu besetzen. Solche Anfragen lehnen wir allerdings wegen mangelnder Perspektive ab.

Welche sozialen Netzwerke nutzen Sie am häufigsten, um geeignete Kandidaten zu finden und zu kontaktieren?

Symmank: Ich nutze kaum Social Media zur Kontaktaufnahme. Ich schaue mir zwar bei Linkedin und Co. an, wie die Kandidaten sich dort präsentieren, aber bei der Kontaktaufnahme gehe ich den klassischen Weg, wie ich es schon vor 20 Jahren gelernt habe.

Und der wäre?

Symmank: Die sogenannte Cover Story. Ich rufe unter einem erfundenen Vorwand im Unternehmen an und versuche, zu meinem Wunschkandidaten, zum Beispiel dem Leiter Haftpflichtversicherung, durchgestellt zu werden. Wenn es gelingt, habe ich ungefähr eine Minute Zeit, um zu erklären, wer ich bin und was ich ihm anbieten möchte. Das ist viel effektiver als zum Beispiel Massen-Anfragen über Linkedin. Beim Anruf hat man den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Und der Angesprochene muss zwangsläufig reagieren.

Seine Reaktion kann aber auch negativ ausfallen. Wie gehen Sie mit Ablehnung um?

Symmank: Man darf sie nicht persönlich nehmen und muss immer freundlich bleiben. Manche Kandidaten reagieren auch erst einmal empört, weil im Büro Kollegen oder Vorgesetzte mithören. Nach Feierabend rufen sie aber zurück, entschuldigen sich und zeigen Interesse an meinem Angebot.

Aber geeignete Kandidaten finden Sie trotzdem über soziale Netzwerke?

Symmank: Nicht nur. Ich verfüge nach über 20 Jahren in der Branche über ein sehr gutes Netzwerk und bin aktiv in einigen Berufsverbänden der Versicherungswirtschaft tätig. Außerdem gehe ich oft zu Messen und Fachvorträgen, zum Beispiel zur DKM, und merke mir die Leute, die kluge Fragen stellen. Nach der Veranstaltung spreche ich sie an und mache entweder ein konkretes Angebot, wenn ich aktuell eines habe, oder habe den Effekt der persönlichen Vernetzung und nehme sie in meine Datenbank für die Zukunft auf.

Frauen sind in der Versicherungsbranche nach wie vor unterrepräsentiert, insbesondere in höheren Positionen. Was lassen sich Versicherer nun einfallen, um speziell weibliche Fach- und Führungskräfte zu gewinnen und ans Unternehmen zu binden?

Symmank: Da für viele Frauen die Flexibilität besonders wichtig ist, um Job und Familie unter einen Hut zu bringen, bieten Gesellschaften zunehmend flexible Arbeitszeiten und -Modelle an. Auch Teilzeit-Angebote kommen bei vielen Müttern gut an.

Aber doch nicht in Führungspositionen?

Symmank: Warum nicht?

Kann man denn eine Abteilung oder einen Fachbereich leiten, wenn man nur vier bis sechs Stunden am Tag im Unternehmen ist?

Symmank: Ja, natürlich, zum Beispiel in Form von Job Sharing. Dabei wird eine Vollzeit-Stelle zwischen zwei Beschäftigten aufgeteilt, zum Beispiel 50:50. Oder eine Führungskraft bekommt eine 80-Prozent-Stelle und die restlichen 20 Prozent übernimmt ein Stellvertreter, welcher dadurch im Team aufgewertet wird und sich entsprechend auch ein bisschen weiterentwickelt. Die Führungskraft muss aber für den Stellvertreter in Notfällen erreichbar sein, auch außerhalb ihrer Arbeitszeiten.

Das erfordert viel Organisation und sehr gute Abstimmungen. Kennen Sie persönlich Doppelspitzen, wo es reibungslos funktioniert?

Symmank: Ja. Ich kenne ein Modell mit einer Doppelspitze, wo die beiden Leiterinnen jeweils eine 60-Prozent-Stelle haben. Es haperte anfangs tatsächlich mit den Abstimmungen. Aber nun, nachdem sich alle Beteiligten zusammengesetzt und das Problem durch viel Kommunikation und Abstimmung angegangen sind, klappt es immer besser. Aber natürlich sind beide Führungskräfte immer per Handy erreichbar. Ein weiteres Beispiel habe ich vor fünf Jahren erlebt. Ich musste eine Gruppenleiter-Stelle im Kundenservice besetzen und hatte drei Kandidaten, zwei Männer und eine Frau. Die Männer passten ungefähr zu 80 Prozent von ihrer Erfahrung und Qualifikation zu der Stelle. Die Frau hingegen war sensationell, sie begeisterte sowohl durch ihre Persönlichkeit als auch durch ihre Qualifikation. Allerdings hatte sie zwei Kinder und konnte nur 80 Prozent arbeiten. Hier wurde dann eine Stellvertreterregelung für die verbleibenden 20 Prozent gefunden, sodass sich der Kunde für diese Frau entscheiden konnte und es bis heute nicht bereut hat. Ich denke, dass sich solche Modelle in der Zukunft weiter durchsetzen werden, um gerade Frauen die Möglichkeit zu geben, sowohl ihre Karriere vorantreiben zu können, als auch den Kindern und der Familie gerecht zu werden.

Laut dem Karriere-Portal Kununu ist in der Versicherungsbranche die Lücke zwischen Frauen- und Männergehältern, sogenanntes Gender-Pay-Gap, besonders groß. Manche Experten sehen die Schuld daran auch bei den Frauen: Sie würden deshalb weniger verdienen, weil sie ihr Gehalt schlechter verhandeln. Können Sie das bestätigen?

Symmank: Ja. Frauen wollen in der Regel erst etwas leisten, bevor sie etwas fordern. Sie sind also häufig bereit, mit einem niedrigeren Gehalt zu starten, in der Hoffnung, ihren Vorgesetzten von ihren Fähigkeiten zu überzeugen und sich nach einiger Zeit das Wunschgehalt zu verdienen. Männer hingegen bestehen meist von Anfang an auf ihrem Wunschgehalt. Außerdem habe ich nur selten erlebt, dass eine Frau ihr Gehalt hart verhandelt.

Können Sie das an einem konkreten Beispiel aus Ihrer Praxis verdeutlichen?

Symmank: Einmal hatte ich eine Führungsstelle zu besetzen. Wir stellten zwei Kandidaten vor: einen Mann und eine Frau. Während der Mann eine angemessene Verbesserung seines Gehalts bei einem Wechsel forderte, lag die Gehaltsforderung der Frau bei dem Betrag, welchen sie seinerzeit schon verdiente und damit unter dem vorgegebenen Gehaltsband der zu besetzenden Stelle. Ihre Argumentation: Sie wolle sich erst beweisen. Unser Auftraggeber entschied sich in diesem Fall für die Frau, sicherlich nicht nur, um die Stelle weiblich zu besetzen, sondern auch, um einige Euro an Gehalt zu sparen. Dieses Vorgehen ist aus meiner Sicht aus mehreren Gründen fragwürdig. Unter anderem hatte die Stelle ja eigentlich bei Auftragsvergabe einen bestimmten Wert, also ein Gehalt, welches die Gesellschaft für den Stelleninhaber bereit war zu zahlen, welches auch marktüblich war.



Über die Interviewte:

Stefanie Symmank ist Personalberaterin und Geschäftsführerin der auf die Versicherungswirtschaft spezialisierten VFS Personalberatung in Frankfurt, die sie seit 2019 leitet. Davor hatte sie verschiedene Führungspositionen bei FMT International Executive Search inne. Weitere Stationen ihrer Karriere waren The Talent Fisher Group im chinesischen Shanghai, Riebling van Elst in Bad Homburg sowie MRI Worldwide und Career Time / Management Circle in Frankfurt.