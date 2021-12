Sparen in der Pandemie Frauen vernachlässigen Altersvorsorge

Wie beeinflusste die Corona-Pandemie das Sparverhalten der Menschen in Deutschland? Dieser Frage ging eine Umfrage mit 5.000 Teilnehmern des Marktforschungsinstituts Civey im Auftrag von Canada Life nach.



Das Ergebnis: Während 46 Prozent der Umfrageteilnehmer in Zeiten von Corona gespart haben, haben ebenso viele Teilnehmer kein Geld zurückgelegt. Weitere 8 Prozent der Befragten machten keine Angaben zu ihrer Situation.



Bei vielen Sparern gibt es bereits konkrete Pläne für das Geld. Das beliebteste Sparziel ist mit 14 Prozent der nächste Urlaub. 10 Prozent der Befragten möchten das Geld für ihre Altersvorsorge verwenden. Größere Anschaffungen oder das Girokonto sind für weniger Menschen als Sparziele relevant.

Jüngere sparen mehr

Unterschiede beim Sparen und den Sparzielen zeigen sich je nach Geschlecht oder Alter der Umfrageteilnehmer. So haben während der Pandemie mehr Männer (48 Prozent) gespart als Frauen (43 Prozent). 14 Prozent der männlichen Sparer planen ihr Geld in die Altersvorsorge zu investieren. Diese ist damit das zweitbeliebteste Sparziel nach dem Urlaub. Bei den Frauen hingegen ist die Altersvorsorge kein vorrangiges Sparziel und landet mit 7 Prozent auf dem letzten Platz.



Unter den Jüngeren gibt es mehr Sparer als unter den Älteren. So haben beispielsweise bei den 18–29-Jährigen 61 Prozent gespart. Insgesamt ist Urlaub in allen Altersgruppen das beliebteste Ziel, insbesondere bei den Sparern bis 40. Bei den 18–29-Jährigen gaben 19 Prozent an, das Geld in die Altersvorsorge investieren zu wollen. Bei keiner anderen Altersgruppe lag dieser Prozentsatz so hoch.