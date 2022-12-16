Gleichstellung bei Banken Frauenanteil in Vorständen steigt
Dem aktuellen Gender Equality Index der Unternehmensberatung Boston Consulting Group zufolge lag der Frauenanteil in den Vorständen der 50 größten börsennotierten Banken Europas Ende 2021 bei 22 Prozent. Ende 2020 betrug der Frauenanteil 19 Prozent.
Im aktuellen BCG Gender Equality Index führt der norwegische Finanzdienstleister DNB vor der irischen AIB Group. An dritter Stelle steht die italienische Unicredit, gefolgt von ABN Amro, Bankinter, der Commerzbank, der Nordea Bank, der Banca Monte dei Paschi di Siena , der ING und der Deutschen Bank.
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