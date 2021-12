Nach acht Jahren Fred Marchlewski verlässt Aon Deutschland

Nach acht Jahren verlässt Fred Marchlewski, CEO Retirement & Investment Deutschland und CEMEA (Central Europe Middle East and Africa), auf eigenen Wunsch Aon Deutschland und legt sein Amt als Geschäftsführer nieder. Die derzeitigen Geschäftsführer Gundula Dietrich und Thorsten Teichmann werden seinen Aufgabenbereich übernehmen. Die beiden haben gemeinsam mit Marchlewski die Entwicklung des Geschäftsbereiches Retirement & Investment in den vergangenen Jahren mitgestaltet. Der Bereich wird künftig unter dem Namen Wealth Solutions bei Aon geführt.

„Ich danke Fred Marchlewski für herausragenden Leistungen und sein großes Engagement in den vergangenen Jahren. Er hat die Führung des Unternehmens in einer herausfordernden Entwicklungsphase übernommen und den Ausbau des Geschäftsbereiches konsequent vorangetrieben. Das Ergebnis spricht für sich: Retirement Solutions ist hervorragend durch die Corona-Krise gekommen und einer der führenden Anbieter im Bereich der betrieblichen Altersversorge. Das ist der Verdienst von Fred Marchlewski, Gundula Dietrich, Thorsten Teichmann und ihrem Team. Ich bin stolz darauf, dass wir die Verantwortungsbereiche von Fred Marchlewski an zwei langjährige und äußerst geschätzte Kollegen übergeben konnten und somit Kontinuität für Kunden und Mitarbeiter sichergestellt ist," sagt Kai Büchter, CEO Aon Dach dazu.



Dietrich ist seit 2001 im Unternehmen und wurde 2020 zur Geschäftsführerin von Aon Solutions Germany ernannt. Die Diplom- Mathematikerin verfügt über 35 Jahren Erfahrung in der Beratungsbranche und in der Betreuung von großen und internationalen Unternehmen zum Thema Versorgungswerke.

Teichmann ist seit mehr als 30 Jahren bei Aon und wurde 2012 Geschäftsführer von Aon Pensions Insurance Broker. Teichmann ist Experte im Versicherungsmarkt der betrieblichen Altersversorgung mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Betreuung von Unternehmen verschiedener Größe.