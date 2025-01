Invesco holt sich ETF-Vertriebler von der Deka

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Fischer studierte Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt und der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seine Karriere begann Fischer 2017 bei BNP Paribas Asset Management, zunächst als Praktikant und später als Werkstudent.

Frederick Fischer wechselt zum 1. Januar 2025 als ETF Sales Manager zu Invesco. Fischer kommt von der Dekabank, wo er seit Juli 2022 als Institutional Sales Deka ETF tätig war. Bei der Dekabank arbeitete er insgesamt über sechs Jahre in verschiedenen Positionen.

Invesco ist einer der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und Niederlassungen in 25 Ländern, darunter auch Standorte in Frankfurt und München für den deutschen Markt. Das 1978 gegründete Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 1,8 Billionen US-Dollar und bietet eine Palette von Anlagelösungen über verschiedene Anlageklassen, Anlagestile und geografische Regionen hinweg.

Mit rund 8.500 Mitarbeitern weltweit konzentriert sich Invesco auf aktive und passive Anlagestrategien und bedient sowohl private als auch institutionelle Anleger.