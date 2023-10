Experten-Produktcheck Grundfähigkeitsversicherung: Wie innovativ ist die neue Ergo Body Protect?

Die Ergo lanciert erstmals eine Grundfähigkeitsversicherung (GF). Ihr Name: Body Protect. Moment mal, gibt es nicht schon ein Produkt mit ähnlichem Namen am Markt? Oder warum denke ich spontan, dass mir der Name irgendwie bekannt vorkommt? Ja genau, da gibt es doch die Körperschutz-Police der Allianz. Diese war eines der ersten Produkte am deutschen Markt, bei der neben weiteren Leistungsauslösern Fähigkeiten wie zum Beispiel der Gebrauch einer Hand oder eines Armes, Heben und Tragen und so weiter versichert war.

Und nun – gefühlt 20 Jahre später – hat auch die Ergo eine Grundfähigkeitsversicherung mit dem Namen „Körperschutz“ beziehungsweise „Körper schützen“ (englisch: body protect). Was kann da noch Neues kommen, was es nicht schon längst am Markt gibt? Das frage ich mich, als ich mir die Bedingungen der Ergo vornehme, um diesen Artikel zu schreiben.

Werfen wir einmal einen Blick in die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) und dort zunächst auf den Aufbau des Produkts. Wie heute bei vielen Grundfähigkeitsversicherungen üblich gibt es verschiedene Varianten mit unterschiedlichem Leistungsumfang. Außerdem ist das Ganze modular erweiterbar über Zusatzbausteine, welche spezielle Fähigkeiten absichern.

Es gibt die Body Protect in drei Varianten:

Grundschutz,

Komfort,

Premium.

Dazu werden gegen Mehrbeitrag jeweils Zusatzbausteine angeboten:

Psyche Plus,

Sport Plus,

Pflege Plus.

Der Grundschutz versichert die Basis-Fähigkeiten wie Sehen, Sprechen, Gehen, Hören und weitere. Die Definitionen dieser Fähigkeiten weisen keine besonderen Auffälligkeiten auf. Das ist alles marktüblich und solide. Im Grundschutz geht es immer auch darum, einen preisgünstigen Versicherungsschutz anzubieten, der die wichtigsten Fähigkeiten des Alltags absichert. Die Fähigkeit „Autofahren“ ist bereits im Grundschutz enthalten. Am Markt ist das Autofahren oft erst in den Premium Varianten (Gothaer) enthalten oder sogar nur gegen Mehrbeitrag über einen Zusatzbaustein (Alte Leipziger).

Mit der Fähigkeit Autofahren schon im Grundschutz hebt sich die Ergo also vom Markt ab. Offenbar ist der Hintergrund hier, dass die Ergo meint, dass „Autofahren“ eine so wichtige Fähigkeit zur Bewältigung des Alltags ist, dass diese schon in einen günstigen Grundschutz gehört. Das halte ich für plausibel und richtig. Allerdings wäre es, dieser Logik folgend, eventuell sinnvoll, auch die Fähigkeit „Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel“ beziehungsweise Fahrradfahren in den Grundschutz aufzunehmen. Denn für viele Menschen, gerade in urbanen Gebieten, sind das die bevorzugten Mobilitätsmittel.

Im Komfort-Schutz sind alle Fähigkeiten des Grundschutzes enthalten, plus weitere Fähigkeiten aus den Bereichen „Beine / Rücken“ und „Fingerfertigkeit“, insgesamt 21 Fähigkeiten. Zum Beispiel:

Ein- und Aussteigen aus PKW

Knien/Bücken

Sich erheben

Treppen steigen

Heben / Tragen

Gleichgewicht

Feinmotorik

Schreiben

Tippen

Smartphone

Im Premium-Schutz sind insgesamt 27 Fähigkeiten versichert. Zusätzlich zu den Fähigkeiten des Komfort-Schutzes sind diese Fähigkeiten versichert:

Bildschirmarbeit

Öffentlicher Personen-Nah- und Fernverkehr (ÖPNV/ÖPFV)

Fahrradfahren

Eigenverantwortliches Handeln

Intellekt

Infektionen

Die versicherten Fähigkeiten finden sich so oder ähnlich in den meisten GF-Tarifen am Markt. Bis auf das Thema „Smartphone“-Nutzung ist mir nichts wirklich Neues oder Außergewöhnliches aufgefallen. Die Definitionen sind solide. Die Stuttgarter, Huk, HDI und Signal haben den Auslöser Smartphone-Nutzung ebenfalls. Den Nutzen würde ich aber bezweifeln. So wie die Fähigkeit definiert ist, glaube ich nicht, dass es den Fall gibt, dass nicht vorher schon der Verlust einer anderen Fähigkeit (zum Beispiel Sehen, Schreiben, Tippen, Greifen) zur Leistung führen.

Für die im Premium-Schutz enthaltene Infektionsklausel gilt die gleiche Kritik, wie bei Infektionsklauseln in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU): Vollständige Tätigkeitsverbote werden von den Behörden selten ausgesprochen, meist werden nur Auflagen erteilt. Der praktische Nutzen ist daher zweifelhaft.