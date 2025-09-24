Nach der Rückgabe von ungenutzten Versicherungslizenzen wird deutlich, dass die DEVK-Tochter Freeyou keine Zukunft mehr hat. DAS INVESTMENT hat exklusiv die Hintergründe.

Noch bietet Freeyou eine Reparaturkostenversicherung für Autos an sowie eine Gegenstandsversicherung für Wertgegenstände wie Möbel und Elektronik.

Für den Online-Versicherer Freeyou, einer 100-prozentigen Tochter der DEVK, scheint das Ende besiegelt. Die Finanzaufsicht Bafin hat per Verfügung zum 13. August dem Unternehmen die Erlaubnis für mehrere Versicherungssparten widerrufen. Die Mitteilung wurde aber erst Ende vergangener Woche veröffentlicht.

Freeyou gibt ungenutzte Lizenzen zurück

Es handelt sich um Lizenzen für Versicherungssparten und Risikoarten, die vom Versicherer bislang nicht genutzt wurden, wie Feuer- und Elementarschäden oder Miet- und Einkommensausfall. Tatsächlich erfolgte der Widerruf auf Initiative von Freeyou selbst, wie auch aus der Bafin-Mitteilung hervorgeht. Demnach verzichtet das Unternehmen auf die Erlaubnis zum Betrieb der betroffenen Versicherungssparten und Risikoarten.

Freeyou war 1994 als German Assistance Versicherung gegründet worden. Ende 2009 erwarb schließlich die DEVK die Mehrheitsbeteiligung am Spezialversicherer aus Legden und nannte diesen 2023 in Freeyou Insurance AG um. Einen Vermittler namens Freeyou gab es bereits seit 2018. Ziel war der Aufbau einer digitalen Marke für junge Kunden.

Kfz-Versicherung gescheitert, neue Pläne wohl auch

Doch die 2019 eingeführte volldigitale Kfz-Versicherung erwies sich aufgrund stark steigender Preise für Auto-Ersatzteile und hoher Werkstattkosten als verlustträchtig und wurde Ende vergangenen Jahres vom Markt zurückgezogen, nachdem die Ankündigung dafür bereits im Mai 2024 erfolgt war. Rund 20.000 Kunden mussten sich darauf einen neuen Anbieter suchen.

Freeyou kündigte damals an, sich neben der weiter vertriebenen Reparaturkosten- und Gegenstandversicherungen künftig auf andere Produkte konzentrieren zu wollen. Geplant war unter anderem der Launch einer privaten Cyber- sowie einer Mobilitätsversicherung. Doch diese Pläne der DEVK für seine Digitaltochter haben sich offenbar nicht umsetzen lassen.

Bestandsübertragung soll Freeyou-Ende besiegeln

Doch was bedeutet dieser Schritt tatsächlich? Auf der Startseite der Firmen-Homepage steht: „Die Bafin-Lizenzen für die Kfz-Versicherung und die Gegenstandsversicherung bestehen weiterhin und bereits gemeldete Schäden werden ordnungsgemäß reguliert.“ Also scheinbar keine unmittelbaren Konsequenzen.

Nach Informationen von DAS INVESTMENT aus Unternehmenskreisen ist das Ende von Freeyou allerdings besiegelt. Da die Digitalmarke als eigenständiger Risikoträger agiere und bereits nach der Einstellung des Kfz-Geschäftes nur noch Annex-Produkte im Portfolio hat, lohne sich ein eigener Geschäftsbetrieb nicht mehr, obwohl das verbliebene Geschäft durchaus profitabel sei. Das Unternehmen kündige derzeit bereits die Verträge für Gegenstands- und Kfz-Reparaturkostenversicherung zum Ende der Laufzeit.

Das Geschäft sei aber zum großen Teil von der DEVK gekommen. Daher sei eine Übertragung der noch im Bestand befindlichen Verträge innerhalb des Konzerns die logische Folge. Das reduziere auch die Komplexität und die Risiken durch ein eigenständiges IT-System, das nach den regulatorischen Vorschriften von Verordnungen wie Dora und Vait vorgeschrieben ist, heißt es von dem Unternehmensinsider.

Freeyou werde in der Folge zum Jahresende keine Mitarbeiter mehr haben und der Geschäftsbetriebe soll im Laufe des Jahres 2026 auf die DEVK übergehen. Allen Beschäftigten sei ein faires Angebot zur Übernahme in die DEVK gemacht worden, von denen viele bereits gewechselt seien.

DEVK bestätigt Informationen im Wesentlichen

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT bestätigt eine DEVK-Sprecherin die Informationen weitgehend. Sie schreibt: „Richtig ist, dass zurzeit die Verträge in der Gegenstandsversicherung und Kfz-Reparaturkostenversicherung zur nächsten Hauptfälligkeit gekündigt werden.“ Korrekt ist demnach auch, dass die DEVK den verbliebenen Mitarbeitern ein Übernahmeangebot gemacht hat und viele bereits dorthin gewechselt sind.

Freeyou fokussiere sich derzeit und räume auf. Die DEVK werde voraussichtlich 2026 über die Zukunft der Digitaltochter entscheiden. Offen bleibt damit nur, ob es tatsächlich schon eine Entscheidung über die Bestandsübertragung auf den Mutterkonzern gegeben hat.