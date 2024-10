Diese Asymmetrien wurden von der etablierten Politik in vielen westlichen Ländern nur mangelhaft adressiert. Das Vertrauen der Wähler hat dabei Schaden genommen – nicht nur in die Regierungen, sondern zunehmend auch in das gesamte demokratische System . Die Mitte des politischen Spektrums wurde geschwächt, während extreme Positionen an den Rändern wachsenden Zuspruch erhielten.

Diese Asymmetrien wurden von der etablierten Politik in vielen westlichen Ländern nur mangelhaft adressiert. Das Vertrauen der Wähler hat dabei Schaden genommen – nicht nur in die Regierungen, sondern zunehmend auch in das gesamte demokratische System. Die Mitte des politischen Spektrums wurde geschwächt, während extreme Positionen an den Rändern wachsenden Zuspruch erhielten.

Der Wunsch nach simplen Antworten auf komplexe Herausforderungen treibt nun populistische Bewegungen voran und verstärkt den schleichenden Übergang zu autoritären Strukturen. Es entsteht ein zyklischer Prozess, auch bekannt als „soziodynamische Progression“, der das Wachstum populistischer und autokratischer Bewegungen in den letzten Jahren gut erklärt (siehe Abbildung 1). Die volle Tragweite dieser Dynamik wird jedoch oftmals unterschätzt oder nicht erkannt.

USA auf dem Weg zur Autokratie

Die Erosion demokratischer Werte ist in den USA besonders weit vorangeschritten. Seit Jahren weisen Studien auf eine extreme gesellschaftliche Spaltung im Land hin. Ein Großteil der Bevölkerung hat das Vertrauen in die Regierung verloren und betrachtet die Demokratie als unfähig, zentrale Probleme zu bewältigen (siehe Abbildung 2). Viele Wähler in den USA wenden sich vom bestehenden System ab und sehnen sich nach einem „starken Anführer“.

Ein erschreckendes Ergebnis dieser Dynamik ist, dass die älteste Demokratie der modernen Welt nun direkt auf eine Autokratie zusteuert. Maßgeblich verantwortlich dafür ist der selbsternannte Volkstribun Donald Trump. Sollte Trump erneut die Präsidentschaftswahlen gewinnen, wäre dies eine erhebliche Zäsur für die amerikanische Demokratie. Seine politische Agenda, bekannt unter dem Label „Project 2025“, zielt unter anderem darauf ab, den administrativen Unterbau der USA zu schleifen und demokratische Prozesse gezielt und umfassend auszuhebeln.

Wichtige Positionen im Staatsapparat würden mit ergebenen Gefolgsleuten besetzt. Sowohl das Justizministerium als auch das FBI würden als Waffe eingesetzt, um oppositionelle Stimmen zu unterdrücken und Widerstand zu brechen. Ein derart massiver „Power Grab“ wäre, ähnlich wie der von Trump provozierte Sturm auf das Kapitol, ein beispielloser Angriff auf die Grundpfeiler der US-Demokratie.

Doch Unterstützung kommt inzwischen sogar vom Obersten Gerichtshof der USA: einerseits durch erzkonservative und klar parteipolitisch gefärbte Rechtsprechung, andererseits durch neue Grundsatzurteile, die Trump selbst im Falle eines echten Staatsstreichs umfassende Immunität gewähren. Die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen markieren daher einen entscheidenden Wendepunkt in der amerikanischen Politik. Die derzeitige Fragilität des US-Systems ist ein ernstes Warnsignal für die Zukunft der westlichen Demokratien und sollte nicht unterschätzt werden.

Der Schock der Europawahl

Auch in Europa fühlen sich viele Bürger von den politischen Eliten vernachlässigt oder sogar bevormundet und wenden sich zunehmend alternativen politischen Bewegungen zu. Dies spiegelt sich im Aufstieg radikaler Kräfte in Ländern wie Italien, Österreich und den Niederlanden wider. Ein klares Signal für diese politische Wende ist auch der scharfe Rechtsruck bei den Europawahlen 2024 – besonders ausgeprägt im Wahlverhalten der jüngeren Generation. Diese europaweite Entwicklung wird stark von Themen wie innerer Sicherheit und unkontrollierter Migration beeinflusst. Ein drastischer Wandel zeigt sich speziell in Frankreich, wo die rechtsnationale Partei Rassemblement National (RN) zur stärksten Kraft aufstieg.

Insbesondere in Frankreich hat es die politische Führung versäumt, zentrale Probleme wie soziale Ungleichheit, die Kluft zwischen Stadt und Land, mangelhafte Infrastruktur, schleppende Digitalisierung, Inflation, Migration und Kriminalitätsbekämpfung wirksam anzugehen. Daraus resultiert massive politische Entfremdung. Umfragen zeigen, dass 71 Prozent der Franzosen nicht glauben, dass die etablierten Parteien ihre Interessen vertreten. Dieses tiefe Misstrauen der Bevölkerung gegenüber den Eliten hat den Aufstieg des Rechtspopulismus in Frankreich wesentlich begünstigt.

Ein ähnliches Bild zeigt sich seit kurzem auch in Deutschland: Das Phänomen der „Politikverdrossenheit“ hat hierzulande dazu geführt, dass sich immer mehr Bürger vom politischen Establishment abwenden. Die sogenannten „Altparteien“, die früher als tragende Säulen des politischen Systems galten, verlieren zunehmend an Unterstützung (siehe Tabelle 1).

Aktuelle Umfragen zeigen, dass 67 Prozent der Deutschen die Gesellschaft als „zerrüttet“ ansehen und 70 Prozent den Staat als „überfordert“ einschätzen. Das erkennbare Versagen des Staates bei der Bewältigung zentraler Aufgaben wird in erster Linie den etablierten Parteien und deren Führung angelastet – eine Wahrnehmung, die sich zunehmend in den Wahlergebnissen niederschlägt. Parteien wie AfD und BSW werden damit für viele Bürger zu wählbaren Alternativen. Dieser Trend hat sich bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen klar gezeigt, wo beide Parteien zusammen nur knapp eine Regierungsmehrheit verfehlt haben.

Größere Unsicherheit für Investoren

Die Demokratie wird nicht nur von innen durch die Fehler der etablierten Politik bedroht, sondern auch verstärkt von außen durch den globalen Einfluss autoritärer Regime. Länder wie China und Russland positionieren sich als Gegenspieler zu demokratischen Staaten und arbeiten gezielt daran, autokratische Regierungsmodelle auf internationaler Ebene zu etablieren.

Auch in nominalen Demokratien wie Brasilien oder Indien erstarken autoritäre Strömungen, die sowohl innenpolitisch als auch auf internationaler Ebene zu Spannungen führen. Dies stellt nicht nur eine Bedrohung für die globale politische Stabilität dar, sondern auch für die weltwirtschaftliche Ordnung.

Die Krise freiheitlicher Gesellschaftsordnungen und das Erstarken autokratischer Systeme haben erhebliche Auswirkungen auf Volkswirtschaften, Institutionen und Kapitalmärkte. Denn: Autoritäre Regime agieren oft restriktiv und verantwortungslos, neigen sie doch dazu, Märkte zu regulieren, Kapitalströme zu kontrollieren und Eigentumsrechte einzuschränken. Entsprechend ist die ökonomische Performance autokratischer Regimes schlechter als diejenige freiheitlich verfasster Systeme, was zahlreiche Studien klar belegen. Dieser Risiken müssen sich Unternehmer und Investoren im Szenario einer „Globalen Rezession der Freiheit“ bewusst sein und ihre Strategien entsprechend anpassen.

Die Rolle der künstlichen Intelligenz

Auch die technologische Entwicklung spielt eine bedeutende Rolle bei der „Rezession der Freiheit“. Insbesondere künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, den grundlegenden Trade-off zwischen Freiheit und Sicherheit weiter zu verschärfen. Am Beispiel Chinas ist bereits heute erkennbar, wie leistungsstarke KI-Systeme genutzt werden, um einen umfassenden digitalen Überwachungsstaat aufzubauen.

Doch die eigentliche Gefahr, vor der auch freiheitliche Gesellschaften nicht gefeit sind, liegt darin, dass die Entwicklungsdynamik der KI von Natur aus zu einer wachsenden Begrenzung individueller und kollektiver Rechte führt. Vordenker im Bereich KI gehen davon aus, dass eine Kontrolle dieser hochkomplexen und rasant fortschreitenden Technologie nur erreicht werden kann, wenn gleichzeitig persönliche und gesellschaftliche Freiheiten eingeschränkt oder zurückgedrängt werden.

Gefahr für wirtschaftliche und persönliche Freiheiten

Vor diesem Hintergrund wird deutlich: Der Grundsatz, dass politische Einflüsse nur kurzfristige Effekte auf die Märkte haben, gilt angesichts der strukturellen Krise freiheitlicher Gesellschaftssysteme nicht mehr. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die westlichen Demokratien am Beginn eines „Superzyklus der Unsicherheit“ stehen, der tiefgreifende und langfristige Auswirkungen auch auf die Finanzmärkte haben wird.

Vermögensinhaber, Unternehmer und Investoren müssen deshalb in den kommenden Jahren verstärkt darauf achten, Vermögen zu schützen und ihre persönliche und finanzielle Handlungsfreiheit zu bewahren – idealerweise durch breite Diversifikation im Rahmen eines aktiv gesteuerten Multi-Asset-Konzepts.

Der Inhalt dieses Beitrags basiert auf einer aktuellen Studie des Feri Cognitive Finance Institute mit dem Titel „Globale Rezession der Freiheit – Die Selbstaufgabe der Demokratie und ihre gefährlichen Folgen“, abrufbar unter https://www.feri-institut.de/content-center.