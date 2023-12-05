Expedition Investment Podcast | Folge 2 Freiheit, um jeden Preis?

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In der neuen Folge des Podcasts Expedition Investment, setzt Host Jerrit Schmidtke seine Reise durch den wilden Dschungel der Finanzen fort. Zwischen Langzeitinvestitionen und kurzweiligen Trading-Versuchen muss es schließlich auch für ihn die passende Lösung geben. Und so beschließt Jerrit, seinen ersten Account bei einem Neobroker zu eröffnen. Schnell merkt er: So einfach ist das gar nicht!



Um sich kompetente Hilfe an seine Seite zu holen und endgültig alle Fragen zu seinem Depot und ersten Anlagen zu klären, kommen auch in dieser Folge interessante Experten zu Wort:



Anke Puzicha, Juristin und Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale und selbst Podcast-Host, gibt ihre Einschätzungen zur Skepsis der Deutschen am Aktienmarkt. Denn: 2022 gab es nur rund 13 Millionen Aktiensparer:innen in Deutschland.



Katrin Werling, Finanz-Bloggerin erklärt, wie sie im Alltag allein von den Erträgen ihrer Investments leben kann. Wie hat sie es an diesen Punkt geschafft? Und wie viel Geld war dafür nötig?

Und Lars Erichsen, erfolgreicher Trader, Investor und Podcast-Host von „Erichsen Geld & Gold“, klärt Jerrit über Trading und das Risiko des schnellen Geldes auf. Welche Fehler begehen Anfänger:innen an der Börse immer wieder?



Ihr wollt mehr erfahren? Ihr möchtet eure eigene „Expedition Investment“ wagen? Dann hört hier die brandneue Folge.

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