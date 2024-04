Selbstständige Unternehmer wählen die Continentale

Herr Fuchs, die Continentale Versicherung setzt bei der Ausschließlichkeit auf freie Unternehmer. Wo liegen dabei für die Vermittler die größten Unterschiede zur klassischen Ausschließlichkeit?

Andreas Fuchs © Continentale Versicherung



Andreas Fuchs: Bei uns ist der Vermittler selbstständiger Unternehmer und gleichberechtigter Partner. Das heißt konkret: keine vorgegebenen Geschäftspläne und Zielvorgaben. Davon profitieren auch unsere gemeinsamen Kunden. Denn ohne Vorgaben, bestimmte Versicherungen verkaufen zu müssen, können unsere Agenturen ihre Kunden besser bedarfsgerecht beraten.

Unsere Agenturinhaberinnen und -inhaber gestalten ihr Unternehmen, ihren Arbeitsalltag so, wie es am besten zu ihnen passt und wie sie am erfolgreichsten sind. Das heißt: Sie entscheiden, wie sie ihre Agentur planen, leiten, organisieren, einrichten und führen. Dazu gehört, welche Zielgruppen sie ansprechen wollen genauso wie die freie Wahl der Gesellschaftsform. Ob GmbH, GmbH & Co. KG, eine GbR, KG oder OHG, das entscheidet bei uns die Agentur. Damit schafft sie auch die Basis für eine nahtlose Nachfolgeregelung. Mit diesem Vertriebskonzept des freien Unternehmertums sind wir seit fast 30 Jahren sehr erfolgreich.

So viel Freiheit braucht doch sicher auch Regeln, oder?

Fuchs: Natürlich brauchen auch Partner auf Augenhöhe für ein gutes Miteinander gemeinsame Leitplanken. Dabei sind uns Transparenz und Fairness besonders wichtig: Daher haben bei uns alle Agenturen den gleichen Agenturvertrag, in dem Unternehmermodelle, Vergütungen sowie die unternehmerische Freiheit verankert sind. Zur Partnerschaft gehört bei uns auch: Alle Weiterentwicklungen erarbeiten wir in einem engen Austausch mit dem Hausverein der Ausschließlichkeit, also der Interessensvertretung der Agenturen.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Vermittler und Continentale?

Fuchs: Wir sind alle gemeinsam für unseren Erfolg im Vertrieb und im Kundenservice zuständig – der Außen- genauso wie der Innendienst. Erste Anlaufstelle für unsere Agenturen sind bundesweit zwölf Regionaldirektionen. Jede hat eigene Agenturberater, Sparten-Produktberater, Anwenderbetreuer sowie Direktionsbeauftragte. Sie unterstützen und schulen die Agentur-Teams sowohl fachlich als auch technisch. Bei Fragen zu Vertrags- und Leistungsangelegenheiten sind unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Kundendienst-Centren für sie da. Unsere Agenturen gehen also immer direkt und ohne Umwege auf den zuständigen Mitarbeiter zu. Sie sind zudem wichtige Sparringspartner für die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens – vom Produkt, über den Vertrieb bis hin zur IT.

Außerdem treffen wir uns regelmäßig auf breiter Basis, etwa beim Continentale Agentur-Forum in Dortmund oder unseren dezentralen Vertriebsforen. Diese Formate finden jährlich im Wechsel statt. Hier gestalten wir unsere gemeinsame Zukunft, geben uns gegenseitig Impulse und kommen in einen wertvollen Austausch – die Kolleginnen und Kollegen aus den Agenturen und dem Innendienst, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder.

Viel Freiraum ist vorteilhaft, aber Unternehmertum ist auch herausfordernd. Welche Unterstützung bietet die Continentale?

Fuchs: Das stimmt: Große Freiheit bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Dafür muss man der Typ sein. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Agenturen damit allein lassen. Unsere Agenturberater sind erster Ansprechpartner für unsere Vertriebspartnerinnen und -partner. Sie sind Helfer in allen Lebenslagen. Sie können sie sich wie eine Unternehmensberatung vorstellen – aber kostenlos. Die Kolleginnen und Kollegen unterstützen auf Wunsch bei betriebswirtschaftlichen und -organisatorischen Fragen – von der Strategie über Datenschutz-Themen bis hin zur digitalen Beratung. Und natürlich unterstützen wir unsere Agenturen auch finanziell bei ihren Investitionen in ihren unternehmerischen Erfolg.

Was schätzen Ihre Ausschließlichkeitsvermittler am meisten an Ihrem Vertriebskonzept?

Fuchs: Das, für was wir stehen: Freiheit, persönliches Miteinander, Verlässlichkeit und finanzielle Sicherheit. Darum sind unsere Agenturen teilweise schon seit mehreren Generationen in einer Partnerschaft mit uns. Und darum kommen auch viele große Agenturen zu uns.

