Friedrich von Metzler ist am 17. November 2024 im Alter von 81 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Das erklärt das Bankhaus Metzler in einer offiziellen Mitteilung. Mit mehr als fünf Jahrzehnten an der Spitze des traditionsreichen Privatbankhauses prägte er dessen Entwicklung maßgeblich.

Der am 23. April 1943 in Dresden geborene Friedrich von Metzler kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie nach Frankfurt zurück. Nach seinem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Außenhandelskaufmann in Hamburg und sammelte in London, New York, Paris und Düsseldorf Erfahrungen im internationalen Bankwesen.

1969 trat er in das von seiner Familie geführte Bankhaus ein, das bereits damals auf eine mehr als 300-jährige Geschichte zurückblicken konnte. Zwei Jahre später übernahm er die Position des persönlich haftenden Gesellschafters.

Gemeinsam mit seinem Vetter Christoph von Metzler, der 1993 verstarb, erneuerte er die Bank und baute das Kapitalmarktgeschäft aus. Unter seiner Führung konnte das Bankhaus Metzler insbesondere in den 1970er-Jahren von der Dynamik des deutschen Kapitalmarkts profitieren.

2018 zog sich Friedrich von Metzler aus der operativen Führung der Bank zurück, die weiterhin im Familienbesitz blieb. Seine Kinder Elena und Franz (jeweils 40 Prozent der Anteile) sowie sein Neffe Leonhard (20 Prozent) halten bis heute die Anteile des Unternehmens.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Auch nach seinem Rückzug blieb er der Bank eng verbunden und setzte sich besonders für die Vermittlung der Vorteile von Aktien als langfristige Kapitalanlage ein.

Friedrich von Metzler förderte die Kultur

Neben seiner beruflichen Laufbahn engagierte sich Friedrich von Metzler für gesellschaftliche und kulturelle Belange. 1998 gründete er die Albert und Barbara von Metzler-Stiftung, die Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt. Darüber hinaus war er in zahlreichen Institutionen aktiv, darunter die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, das Bürgerhospital Frankfurt und das Freie Deutsche Hochstift. Für sein Engagement wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz I. Klasse ausgezeichnet und 2004 zum Ehrenbürger der Stadt Frankfurt ernannt.

Seine Weggefährten würdigten Friedrich von Metzler als visionären Unternehmer mit großem Verantwortungsbewusstsein. Wolfgang Kirsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Bankhauses, bezeichnete ihn als „Bankier aus Leidenschaft und Bürger aus Überzeugung“. Gerhard Wiesheu, Sprecher des Vorstands, hob angesichts seines Todes dessen Werteorientierung und seinen persönlichen Umgang mit Menschen hervor.