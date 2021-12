Friends Provident: BAV mit Vermögensverwaltungsportfolios

Damit hat die Gesellschaft ihr komplettes Produktangebot über alle Schichten der Altersvorsorge mit diesen Vermögensverwaltungsportfolios ausgestattet. In der Direktversicherung sowie in der Basis- und der Privatrente sind die Portfolios bereits seit Oktober vergangenen Jahres zu haben. Die Vermögensverwaltungsportfolios werden mit der sogenannten Multi-Asset-Strategie gemanagt. Dabei können die Manager in schwachen Märkten in Anlagen wie Immobilien, Renten und Geldmarktpapiere flüchten und die Aktienanlagen stark reduzieren. Zudem können Satelliten-Investments in die Portfolios aufgenommen werden, die das Gesamtrisiko reduzieren.