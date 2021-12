Friends Provident International erweitert Fondsangebot

Der AM Target Global Portfolio Fonds basiert auf einem Trendfolgemodell, dem der von Fondsmanager Olaf-Johannes Eick entwickelte mathematische Ansatz zugrunde liegt. Die Aktienquote der beiden Fonds kann zwischen 0 und 100 Prozent liegen. In guten Börsenzeiten wächst der Anteil an Aktien; in fallenden Märkten reduzieren die Manager diesen oder schichten das Kapital in sichere Renten- und Geldmarktfonds um.